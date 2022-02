Po demoličních a přípravných pracích mohou stavbaři začít budovat nosné konstrukce budoucího všesportovního stadionu. Pro samotné zahájení stavby bylo potřeba získat povolení změny stavby před dokončením. To nabylo právní moci minulý týden. "Na fotbalový stadion máme platné stavební povolení, ale v rámci metody design and build byl původní projekt upravený tak, aby splňoval požadované víceúčelové využití a zároveň se stavba vešla do finančního limitu," říká hradecký náměstek pro investice Jiří Bláha.