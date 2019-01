Pardubice - S dětmi projděte trasu do školy, proberte krizová místa a oprašte dopravní výchovu.

Jak přecházet? I ti nejmenší většinou odpověděli policistům správně | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Končící prázdniny a začátek školního roku jsou kritickým místem v kalendáři. Ne kvůli zahájení výuky, ale pro přechod do jiného denního režimu. A ten neplatí jen pro školáky, ale i pro rodiče. Zatímco děti čeká po dvou měsících klidu pravidelné chození, jízda či cestování do školy, jejich rodiče se zase často ocitají v rolích řidičů.

Bezpečí především

„Upozornění na bezpečnost máme samozřejmě pro obě strany. Možná pro začátek připomeňme řidičům, že určitě musí počítat s tím, že opět bude více dětí na ulicích a přechodech a možná nejen tam. Zejména v ranních hodinách tak doporučujeme ve městech přizpůsobit jízdu a dávat více pozor. Pro rodiče, kteří své dítě začátkem roku povezou do školy, máme i další upozornění. Tím je bezpečnost v autě. Pamatujte na dodržování povinnosti se za jízdy poutat, a to nejen sebe, ale i potomka a případně užití předepsaného typu autosedačky," říká mluvčí pardubické policie Jana Drtinová.

Zkontrolovat kola

Výstraha platí rovněž pro školáky, kteří za vzděláním cestují na jízdním kole.



„Zejména u dětí by rodiče měli dohlédnout na to, aby nosily přilbu a dále zkontrolovat, zda je kolo po technické stránce v pořádku. Zejména pak to, jestli fungují brzdy a je vybaveno odrazky a případně světly," připomíná malým i velkým cyklistům policistka.

Řada úkolů pro rodiče tím ale nekončí.



Pro vlastní klid doporučují policisté u nejmenších dětí připomenout si pravidla silničního provozu a zejména přecházení vozovky u pěších, u cyklistů pak elementární pravidla bezpečné jízdy.

Jděte příkladem!

„Jděte v tom sami dětem příkladem. Nejmenším školákům, pokud už chodí samostatně, určitě neuškodí cestu do školy s rodiči cvičně projít, ukázat a vysvětlit si přitom problémová místa, případně najít orientační body," uvádí pardubická policistka. S tím souvisí i otázka jiné bezpečnosti – poučit o kontaktu s cizími lidmi.



„Ono to možná může znít banálně, ale i poučení o hovorech s cizími lidmi, braní věcí, odcházení s nimi nebo nastupování do auta by rodiče s potomky měli probrat," upozorňuje Jana Drtinová.

Buďte vidět!

Ačkoliv je to v mnohých rodinách samozřejmostí, kvůli bezpečnosti policisté doporučují i vybavit školáka reflexními prvky. Ať už ve formě oblečení, přívěsků nebo třeba náramků. „Určitě tím nic nezkazíte a uděláte o jedno bezpečnostní opatření navíc," dodává policejní mluvčí.

S nastávajícím podzimem ale bude také ubývat světlo. Z toho plyne povinnost pro cyklisty, ale i pro řidiče.



První zářijový týden bude policie u silnic a u škol hlídkovat ve větší míře, a tak neuškodí zkontrolovat, zda vám všechna světla svítí a máte vozidlo v pořádku. Chystáte-li se vyrazit 1. září ke škole autem, berte také v úvahu, že stejný nápad nebudete mít jen vy. Cestu podle toho raději naplánujte s časovou rezervou a vezměte v úvahu i dopravní omezení po cestě. Výkopů a oprav je místy až až.