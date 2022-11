Zaplněná parkoviště a zmatky kolem hřbitovů, i to jsou Dušičky v Hradci Králové.Zdroj: Deník/Jiří FremuthU Lesního hřbitova přitom stojí parkoviště pro desítky aut. Jenže krásný prodloužený víkend přilákal do hradeckých lesů i výletníky. Řidiči tak zvolna projíždějí mezi řadami zaparkovaných aut a hledají volná místa. „Jezdíme sem několikrát do roka a na Dušičky je to asi nejhorší. Ale jinde tolik parkovacích míst není,“ zamýšlí se Věra Dvořáčková, zamyká auto a míří ke kované hřbitovní bráně.

„Svátek zemřelých je tradičně doba, kdy se na delší cestu autem vydávají i sváteční řidiči, kteří se jinak dopravním špičkám úzkostlivě vyhýbají,“ připomíná dopravní fenomén expert na bezpečnou jízdu Vít Jedlička.

Podle něj tak kolem hřbitovů vznikají zbytečně vypjaté situace. „Lidé by měli být v klidu a počítat s tím, že je doprava kolem hřbitovů chvíli zdrží. Na řidiče, kteří se chovají nestandardně, by si měli dát pozor, můžou udělat něco nečekaného. Hlavně to chce ale trpělivost a toleranci,“ nabádá Jedlička šoféry.

Mezi lidmi směřujícími na hřbitov se prodírají cyklisté, koloběžkáři, bruslaři, běžci i pěší a také tady často vznikají kolizní situace. „Všichni by si měli uvědomit, že můžou někoho zranit. Často se tam pohybují děti, na místě je třeba opravdu zvýšená opatrnost,“ připomíná Jedlička.

Autem až na hřbitov

Další problém je, že někteří řidiči zajíždějí autem až na hřbitov. To řešil třeba ten největší hradecký v Kuklenách. „Upozorňujeme návštěvníky hřbitovů, aby si zvláště v období Dušiček, kdy se zde pohybuje velké množství lidí, dávali pozor na svoje osobní věci a nezapomínali na zákazy vjezdu osobních automobilů,“ nabádá vedoucí správy městských pohřebišť Technických služeb Hradec Králové Naďa Štěrbová.

Dohled nad hřbitovy zvyšují během Svátku zesnulých i policisté. „V těchto dnech dohlížíme na bezpečnost a plynulost provozu více i kolem hřbitovů,“ potvrzuje mluvčí policie Lucie Konečná.

Své hlídky posílila také městská policie. „Strážníci kontrolují parkování u hřbitovů, dohlížejí na veřejný pořádek a dodržování hřbitovního řádu,“ vyjmenovává mluvčí městské policie Eva Kněžourová. Ta současně připomíná, že si lidé mají zabezpečit auta a nenechávat v nich viditelně nic, co by mohlo přilákat zloděje.

Přibývá krádeží

Dušičky jsou tradičně i dobou, kdy přibývají krádeže květin a smuteční výzdoby na hrobech. Květiny se ale ztrácí celý rok. „Po pohřbu tatínka jsme převezli květiny na hrob a druhý den bylo vše pryč. Je to nepochopitelné, jak to někdo může udělat. Co s těmi květinami pak vlastně dělá? Je to hyenizmus,“ rozčiluje se paní Libuše cestou ze hřbitova.

Podle mluvčí hradeckých strážníků Evy Kněžourové nemají lidé váhat, a pokud vidí něco podezřelého, mají se obrátit na policii. „Pro případ, že dojde k odcizení výzdoby hrobů nebo k jejich poškození, doporučujeme si vše předem vyfotografovat. Je pak daleko jednodušší poškozené či odcizené věci popsat,“ připomíná Kněžourová.

Dopravu na hřbitovy posílil tradičně i dopravní podnik a hřbitovy mají rozšířenou otevírací dobu až do 2. listopadu od osmi ráno do osmi večer.

