Zatímco na jedné straně je třeba počítat s omezeními, jiné spoje budou jezdit častěji a trasy vybraných linek se prodlouží, například vlakové spojení ze Dvora Králové nad Labem přes Českou Skalici až do Náchoda. Dobrou zprávou je i to, že zdražovat se nebude.

Jízdní řád se mění i v Pardubickém kraji:

Odkud, kam a za kolik: Podívejte se, jak se v kraji zdraží jízdné ve vlacích

„Těší mě, že i přes ohromný nárůst nákladů na provoz veřejné dopravy jsme v Královéhradeckém kraji dokázali udržet stejný objem vlakových a autobusových spojů i pro následující rok, a i to bez toho, že bychom museli zdražovat jízdné. Rostoucí počet cestujících ve veřejné dopravě je důležitým faktorem pro její udržitelnost a pro nás je zároveň i motivací pro další zefektivňování jednotlivých spojů především na základě odezvy veřejnosti,“ uvedl královéhradecký hejtman Martin Červíček.

Do změn v jízdních řádech se promítly požadavky cestujících, zástupců obcí, škol či zaměstnavatelů.

Pro dealera pervitinu si přišla zásahovka. Drogy prodával v Hradci i Pardubicích

„V železniční dopravě se například drobně mění odjezdy vlakových souprav na trase Kolín – Trutnov, přičemž všechny vlaky budou nově projíždět Choťovicemi. U autobusové dopravy například ve spolupráci s Libereckým krajem zavádíme nový koncept dopravy na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Praha. Další novinkou je prodloužení trasy u spojení ze Dvora Králové nad Labem do České Skalice, kdy cestující mohou nově pokračovat do Náchoda. Zároveň jsme pro letošní zimní sezonu připravili posílení autobusového spojení z centra Deštného v Orlických horách na Šerlich,“ shrnul změny radní pro oblast dopravy a majetku Václav Řehoř.

Pro zvýšení přehlednosti systému veřejné dopravy a zjednodušení informování cestujících kraj zavedl změny v označení jednotlivých vlakových linek. Každá linka se nově označuje kombinací písmene a čísla. Podobné systémy jsou běžné ve většině ostatních krajů České republiky.

Změny v jízdních řádech vlaků:



Spěšné vlaky linky V41 Trutnov – Kolín budou nově z Kolína odjíždět až v 48. minutu po celé hodině (dosud odjížděly v 42. minutu). Všechny vlaky budou nově projíždět stanici Choťovice, přeprava výpravčích do služby a zpět bude zajištěna formou služebního zastavení vlaků.



Vybrané spěšné vlaky linky V2 Hradec Králové – Letohrad, které dosud jezdily pouze v trase Týniště nad Orlicí – Letohrad a zpět, budou nově vedeny přímo z/do Hradce Králové. Jedná se o Sp 1823 Hradec Králové hl. n. (6.03) – Letohrad (7.27), Sp 1837 Hradec Králové hl. n. (16.03) – Letohrad (17.26), Sp 1822 Letohrad (4.23) – Hradec Králové hl. n. (5.57), Sp 1836 Letohrad (14.35) – Hradec Králové hl. n. (15.57).



Osobní vlak, který v pracovní dny odjížděl z Týniště nad Orlicí v 16.36 do Rychnova nad Kněžnou, bude začínat jízdu až v Častolovicích. Spěšný vlak 1837 proto navíc zastaví v Lípě nad Orlicí a Česticích.



Spěšné vlaky linky V24 Náchod – Choceň budou mít upravené časové polohy z důvodu dalšího postupu prací na koridorovém úseku Choceň – Ústí nad Orlicí. Aby byly zachovány přípoje v Chocni ve směru z Náchoda do Brna a opačně, dojde k následujícím úpravám: z Náchoda budou odjíždět vždy v 21. minutu po celé hodině, z Chocně budou odjíždět zpravidla v 51. minutu po celé hodině (s výjimkou spoje v 18:50). Po ukončení koridorové výluky dojde od 1. 7. 2023 k návratu časových poloh do původního stavu.



Na trati 027 Starkoč – Broumov dochází pouze k dílčím změnám v zastavování vlaků. Téměř všechny vlaky budou nově zastavovat na zastávce Náchod-Běloves, naopak bude zrušeno zastavování v zastávce Bohdašín z důvodu nulového využití.



Pro trať z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové, která dříve nesla označení 062, je nově určeno číslo 028.



Na trati 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou dochází pouze k dílčím změnám v zastavování vlaků na zastávce Suchovršice, kde nově nebudou zastavovat vybrané vlaky, a to z technologických důvodů na straně konstrukce jízdního řádu.



Na trati 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov dochází ke zpravidelnění taktového jízdního řádu spěšných vlaků linky V41 Trutnov – Kolín.



Vlak Os 5732 Trutnov (5.50) – Kunčice nad Labem (6.27) linky V42 bude nově veden až do Vrchlabí.



Poslední vlak linky V51 z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky nově pojede až o hodinu později, z Chlumce nad Cidlinou bude odjíždět ve 21.30 a do Staré Paky přijede v 22.28. Tento spoj bude mít zajištěné přípoje v Chlumci nad Cidlinou (z Prahy a Hradce Králové), Ostroměři (z Hradce Králové a do Jičína) a ve Staré Pace (do Liberce).



Osobní vlaky linky V42 Trutnov – Vrchlabí a V43 Kunčice nad Labem – Vrchlabí budou nově zajišťovány motorovými jednotkami RegioNova.



Na trati 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov dochází k úpravě provozního konceptu sezónních vlaků, jejichž křižování bude přesunuto ze stanice Rovensko pod Troskami do stanice Libuň.



Všechny vlaky budou nově zajišťovány třídílnými jednotkami RegioNova namísto dvoudílných. Dojde tak ke zvýšení kapacity souprav.



Na základě požadavku města Trutnova dochází k zavedení městské vlakové linky V44 Trutnov – Libeč, která propojí trutnovské hlavní nádraží, stanici Trutnov střed a zastávku Libeč. Tato linka nabídne celkem 8 párů spojů, které budou v provozu každý pracovní den od 1. 3. 2023.



Trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí



Provoz přeshraniční linky D28 Wrocław – Adršpach bude v příští sezóně mírně omezen z důvodu výluky v polském úseku Wałbrzych – Mieroszów. Vlaky proto poprvé vyjedou až 8. června, poslední vlak této linky pak pojede 3. září 2023.



Změny v jízdních řádech autobusů:



Královéhradecko a Novobydžovsko



Na lince 101 je z důvodu minimálního využití zrušen dopolední spoj v trase Nový Bydžov – Prasek – Zdechovice – Nový Bydžov.



Na lince 102 pojede v pracovní dny nový spoj ve 12.15 z Nového Bydžova přes Měník, Boharyni, Libčany do Hradce Králové. Tím dojde ke zkrácení intervalu mezi spoji, dosud odjížděly spoje na lince 102 z Nového Bydžova do Hradce Králové v 10.15 a ve 13.15.



Na lince 105 dojde ke sloučení odpoledních spojů z Nového Bydžova do Hradce Králové, které nyní jezdí v krátkém časovém odstupu a jsou nedostatečně využívány. Místo spojů ve 13.10 a 13.25 tak pojede pouze jeden spoj ve 13.20 z Nového Bydžova přes Skřivany, Petrovice, Nechanice do Hradce Králové. Spojení do obce Králíky bude zajištěno spojem, který pojede ve 13.30 z Nového Bydžova pouze do Králík a Řehot.



Dopolední spoj linky 154 z Nového Bydžova do Kopidlna a zpět pojede nově každý pracovní den (dosud jezdil pouze v pondělí, středu a pátek).