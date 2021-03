„Zátěž na personál je i nadále velmi vysoká,“ potvrzuje mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor. V největší nemocnici v kraji leží aktuálně 210 pacientů s koronavirem. I proto kraj uvažoval o vyhlášení pracovní povinnost pro mediky a studenty zdravotnických škol. Tuto možnost dala hejtmanům minulý týden vláda. Během podzimní pracovní povinnosti takto pomáhalo například 152 studentů ze Zdravotnické školy v Hradci Králové.

"Když tato povinnost pominula, tak na bázi dobrovolnictví dál navštěvovalo zdravotnická zařízení 68 žáků a studentů (mezi nimi i 17 maturantů). „V lednu a únoru byla většina našich žáků čtvrtých ročníků doma a věnovala se distanční výuce a přípravě k maturitě. Tato příprava zahrnovala i odbornou praxi, kdy naši žáci dál jeden den v týdnu pracovali pod vedením odborných učitelek v nemocnicích,“ informovala ředitelka Zdravotnické školy v Hradci Králové Soňa Lamichová a dodala, že nyní nabídla škola hradeckému hejtmanství pomoc od 106 žáků čtvrtých a 90 žáků třetích ročníků a více než stovky studentů vyšší odborné školy. Podle Soni Lamichové je mezi dobrovolníky z řad studentů jen minimum těch, kteří už byli očkovaní vakcínou proti nemoci covid-19. „Ale máme přislíbeno, že jakmile nastoupí i ostatní poptávaní studenti, budou očkováni přednostně,“ dodala ředitelka školy, která nyní kromě výpomoci nemocnicím řeší i blížící se maturitní zkoušky: „Nesouhlasíme s panem premiérem, který chce úřední maturitu, ale byli bychom rádi, kdyby ti žáci, kteří v době pandemie v nemocnicích pomáhali, nemuseli konat maturitní didaktické testy a mohli se soustředit na školní maturitní zkoušku.“

Podle vyjádření krajského úřadu ale zatím hejtman pracovní povinnost nevyhlásí. „V tuto chvíli s tím nepočítáme. Již mámě několik dobrovolníků mezi studenty, kteří nastoupí do nemocnic. Obdobně to je s ambulantními specialisty a zdravotními sestrami, se kterými jednáme o případné výpomoci,“ řekl Deníku mluvčí hejtmanství Dan Lechmann a dodal, že taková výpomoc bude důležitá v případě dalšího zhoršení epidemické situace, kdy by bylo potřeba navýšit lůžkové kapacity v nemocnicích.