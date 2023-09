Více než osmdesát muzejních a galerijních pracovníků, knihovníků, umělců či astronomů z osmi krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury vyjede za vzděláváním a zvyšováním kvalifikace do zahraničí. Cesty budou hrazené z grantu z programu Erasmus+ ve výši zhruba tři miliony korun.

Galerie moderního umění v Hradci Králové. | Foto: GMU

Podporu z grantu obdrží v prvním období projektu Regionální muzeum a galerie v Jičíně následovaná Centrem uměleckých aktivit a Galerií moderního umění v Hradci Králové. Z uměleckých galerií se zapojí také Galerie výtvarného umění v Náchodě a z muzejních organizací Muzeum Náchodska a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Zvyšovat svou odbornost a získávat zkušenosti budou také knihovníci ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a vzdělávací pracovníci a vědečtí popularizátoři z Hvězdárny v Úpici.

První období projektu by mělo trvat do srpna 2024 s možným prodloužením až do května 2025. Královéhradecký kraj spolu s kulturními organizacemi má přidělenou akreditaci do konce roku 2027. Hlavními tématy, které projekt řeší, jsou podpora využívání digitálních technologií, inovace a kreativita a regionální i mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v oblasti kultury.

„Účast odborníků v rámci programu Erasmus+ bezesporu ještě zvýší úroveň našich kulturních, výzkumných i vzdělávacích institucí a povede k dalšímu rozšíření a zatraktivnění palety vzdělávacích akcí nabízených veřejnosti. Organizace budou čerpat zkušenosti, jak ve svých edukačních programech zaujmout i digitální generaci. Vyzkouší si práci zahraničních kolegů a vzájemně si předají zkušenosti. Také se zúčastní specializovaných kurzů či školicích pobytů. Pro pracovníky v těchto kreativních oborech bude jistě cenná také inspirace, kterou načerpají,“ uvedla v tiskové zprávě náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.