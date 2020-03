Respirátory nemají v rodinné lékárně žádné. „Používáme pouze rukavice a roušky. Snažíme se tím spíš chránit naše klienty. Určitě bychom uvítali, kdyby se situace s ochrannými pomůckami zlepšila, chápu ale, že když není kde brát, musíme pracovat s tím, co je k dispozici,“ říká smířlivým tónem Matula.

Oproti některým svým kolegům má výhodu, že v jeho lékárně se prodávají přípravky přes ochranné sklo. Těší ho i fakt, že většina zákazníků začala v posledních dnech do lékárny chodit v rouškách.

„Zatímco ještě před týdnem ji neměl skoro nikdo, nyní se po všech výzvách v médiích a na sociálních sítích lidé osmělili a většina z nich má aspoň nějakým způsobem nos a ústa zakryté,“ potvrzuje lékárník.

Výrazný nárůst zákazníků v lékarnách

Počet zákazníků v poslední době podle něj výrazně vzrostl a je mnohem vyšší, než ve srovnatelném období v předchozích letech. Lidé se prý předzásobují běžnými léčivy na tlak nebo cholesterol pro případ, že by zůstali v karanténě a nechodili delší dobu ven.

„Zároveň se obrovsky zvedla poptávka po dezinfekcích, ochranných pomůckách nebo přípravkách na zvýšení imunity jako je třeba vitamin C. Do zásoby lidé kupují pro případ nákazy také přípravky na teploty, bolesti a na tlumení suchého dráždivého kašle. Právě to jsou totiž nejčastější symptomy koronaviru,“ doplňuje Aleš Matula.