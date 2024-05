Místní se bojí, co se v halách bude dít

Obdobně projekt vidí i jeho soused. Jméno si nepřeje zveřejnit: „Obávám se i toho, že jsou to spekulanti, nikdo neví, jestli pozemky dál neprodají. Koupili to jako sportoviště a tomu odpovídala i cena. Teď chtějí změnit územní plán, aby na tom co nejvíc vydělali. Žiju tady s rodinou a moje děti teď mají vyrůstat ve stínu hal,“ dodává emotivně padesátník.

Je středa odpoledne a také on, stejně jako řada místních, míří na představení projektu k bráně zdejší společnosti Stock Trade Industry. Na nádvoří firmy se schází asi sedm desítek místních. Vítají je bratři Štočkové, kterým společnost patří. Architekt projektu pak lidem ukazuje na jedné ze současných hal, jak velké by měly být ty budoucí. Pak už se jde na bývalé chrtí závodiště.

„Stejnou cestou, tedy přes současný areál firmy, by se měla dopravně obsluhovat i plánovaná trojice hal,“ vysvětluje autor studie Pavel Zadrobílek.

Podle odpůrkyně měla pozemky koupit obec

Budoucí haly, ulici s rodinnými domy a parčík s hřištěm vyznačují barevné pásky na kůlech. Plocha je zarostlá plevelem, někdejší závodiště připomíná jen kovové zábradlí a obrubníky kolem dráhy.

Řadu výtek k projektu má i Petra Škopová, jedna z organizátorek odporu. V domě na okraji závodiště žije 17 let. „Absolutně nám to sníží kvalitu bydlení. Hluk, prašnost, doprava, omezení výhledu,“ vypočítává rázně žena. Také ona se bojí ruchu z hal a areálu: „Byli jsme klidná obec. Výrobní haly by se měly stavět mimo obec a ne uprostřed, ze tří stran obklopené rodinnými domky.“

Podle Petry Škopové vedení Praskačky zaspalo: „Bohužel obec neměla odvahu koupit tři hektary pozemků v intravilánu. Kdybychom se neozvali, tak by nebylo ani veřejné projednání. Je smutné, že současné zastupitelstvo je vůbec ochotné se o tom projektu bavit,“ zamýšlí se Petra Škopová. Ta by plochu využila na sportoviště pro rozrůstající se obec. Místní odhadují prodejní cenu pozemků na kolem 7, 8 milionů

Obec by na pozemky neměla

„Dělali jsme kanalizaci za 70 milionů korun, splácíme úvěr, obec by to finančně absolutně nezvládala. Máme pět místních částí, všude jsou rozbořené cesty, návsi, ty investice směřovaly jinam,“ namítá starosta Praskačky Pavel Capek.

Obec s 1150 obyvatel vede šest let. Závodiště koupil Ladislav Štoček před dvěma lety. „Pozemek se prodával s nějakými přestávkami 15 let. Za tu dobu přišli developeři s různými nápady od ubytoven a podobně. Tam jsme byli zásadně proti. Ten současný projekt vzniká rok, průběžně o tom jednáme na zastupitelstvu. Je to začátek veřejné diskuze, jestli to bude, nebo nebude směřovat ke změně územního plánu,“ dodává starosta Pavel Capek.

Firma obci nabízí 8 milionů

Z prohlídky areálu míří lidé k místní sokolovně, kde se chystá diskuze k projektu. Sál se plní, část lidí musí stát. Odhadem jich je tady kolem 120. Než debata začne, prohlížejí si vizualizace projektu a pročítají tři sešité listy s jeho popisem. Píše se tady, že projekt přinese 50 pracovních míst, doprava se zvedne o 10 nákladních aut za 24 hodin, nebo že práce na územní studii začala na začátku minulého roku: „První verze počítala s využitím téměř celé plochy pro výrobu a skladování. Areál měl být napojený novou komunikací na severovýchodním okraji obce. Na základ připomínek občanů se investor rozhodl přehodnotit záměr, významně omezit plochy výroby a skladování a zrušit záměr nové příjezdové komunikace.“

Pod dokumentem jsou podepsaní Ladislav a Jan Štočkové a architekt Pavel Zadrobílek. Napsáno zde je také, že obec za umožnění projektu dostane stavební parcely z projektu v hodnotě kolem 8 milionů korun. Tyto peníze mají jít na přístavbu zdejší základní školy.

Investor slibuje snížení hluku od trati

Pavel Zadrobílek představuje projekt lidem. Vyrůst tady mají tři haly vysoké do 9 metrů, každá s plochou do tisíce metrů.

„Menší haly jsou z našeho pohledu velice dobré řešení, protože jsou dostatečně malé na to, aby nenabízely možnost fungování větších logistických firem, ale přitom vytvoří protihlukovou stěnu,“ říká Pavel Zadrobílek. Od okolních domů je mají oddělit protihlukové ploty vysoké tři a půl metru a pás zeleně. Manipulační brány hal pak mají být směrem ke trati. Hluk od trati, kterou chce stát zdvojkolejnit, má také snížit další zeleň.

Debata přilákala plnou sokolovnu

Zdroj: Jiří Fremuth

Pod dvaceti minutách zahajuje diskuzi Jan Štoček. Nejdřív děkuje lidem, že dorazili v tak hojném počtu: „Chtěl bych říct tu nejdůležitější věc. Nejsme žádní developeři. Jsme kluci, kteří tady vyrostli, máme vztah k obci, chodili jsme sem do školy. Máme tady známé, kamarády a chceme tady vytvořit něco, na co budeme hrdí a budeme tady v tom chtít žít a nebudeme se muset za to stydět,“ říká jeden mužů, který za projektem stojí.

Zbraně? Ano, ale nic výbušného

Následují otázky a výtky místních. Řeč je o dopravě, hluku, ale také o tom, co se bude vlastně v halách dít. „Bude tam naše společnost a firma, která dělá zámečnickou výrobu. Jsme obchodní firma, která se zabývá nákupem strojů a nástrojů, dodáváme do průmyslu. Potřebujeme se rozšířit,“ vysvětluje Jan Štoček.

Z pléna přišel také dotaz na to, zda se v dnešním areálu skladují zbraně. Část totiž donedávna patřila firmě, která je personálně propojená se společností obchodující s vojenským materiálem.

„Je tady něco uskladněné, není to nic výbušného, podléhá to přísné bezpečnostní kontrole,“ odpověděl Jan Štoček. Dodal, že část areálu koupili s podmínkou, že ho budou předchozímu majiteli další čtyři roky pronajímat: „S tím, že to bude vyklizené dřív. My jsme nechtěli, aby tam byly takové věci skladované. Během pár let tady skončí.“

Debata byla často emotivní, otázky a námitky provázel často potlesk, odpovědi od investorů zas nespokojené mručení nebo ironický smích. Diskuze skončila po dvou hodinách. K budoucnosti bývalého závodiště se budou moci obyvatelé Praskačky vyjádřit v anketě při volbách do Evropského parlamentu druhý červnový víkend. Nejdříve by mohlo o případné změně zastupitelstvo vesnice rozhodovat 12. června.

