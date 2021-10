Jako výrazný posun k nastavení pravidel sdíleným elektrokoloběžkám vypadalo na konci srpna rozhodnutí hradeckých zastupitelů. Ti během jednoho dne nejprve schválili memorandum mezi městem a provozovateli koloběžek a následně i novou městskou vyhlášku, podle které budou muset provozovatelé platit městu za parkovací místa na chodnících.

Politici i veřejnost si od těchto rozhodnutí slibovali uklidnění napjaté situace ve městě, které elektrokoloběžky zaplavily na začátku prázdnin. Jenže šest týdnů od srpnové zastupitelstva uplynulo jako voda a v Hradci se vlastně vůbec nic nezměnilo. O osudu vyhlášky musí teprve rozhodnout ministerstvo vnitra a na memorandu pak překvapivě stále chybí podpisy zástupců obou provozovatelů – společností Lime a Bolt. „Nelíbí se mi to. Myslím si, že těm firmám nemůže víc jak měsíc trvat podpis dokumentu, na kterém se hodiny podílely a přizpůsobovaly si ho k obrazu svému,“ říká náměstek primátora pro majetek města Pavel Marek (ANO). Ten potvrdil, že situací se zabývalo v pondělí i kolegium hradeckého primátora. Memorandum například vytyčuje zóny, do kterých mají koloběžky zakázán vjezd a také zóny s omezenou rychlostí. Stanovuje zároveň i maximální počet koloběžek. Každá z firem jich může mít v ulicích Hradce maximálně 400.

O VYHLÁŠCE BUDE JASNO ZA PÁR TÝDNŮ

Nejasná je i situace s průkopnickou vyhláškou. Hradec se jako první město v Česku rozhodlo zpoplatnit parkovací místa pro koloběžky. Za metr čtvereční by měli provozovatelé služby platit tři koruny denně. Jde o stejnou částku, kterou za zábor veřejného prostranství městu platí například restauratéři v případě předzahrádek. Jenže samotní politici přiznávají, že není jisté, zda je taková vyhláška možná. „Výklad ministerstva zatím je, že takové vyhlášky neschvaluje,“ přiznal před měsícem investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Radnice zatím nemá od Ministerstva vnitra žádnou reakci.

Podle Marka by mělo rozhodnutí přijít na začátku listopadu. Pokud vyhlášku posvětí, půjde Hradec stejnou cestou, jakou nedávno zvolily Pardubice a vyznačí parkovací místa přímo na chodnících. Platit za parkovací místa by pak měly začít obě firmy na začátku příštího roku. Do té doby se na ně totiž vztahuje program Antivirus II, kterým se město snaží snížit dopady koronavirové krize. Poplatky za zábor veřejného prostranství radnice odpustila do konce letošního roku.