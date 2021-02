Prázdniny v Krkonoších jsou v ohrožení, hrozí uzávěra hradeckého kraje

Vláda kvůli kritické epidemiologické situaci v Královéhradeckém a také v Karlovarském kraji uvažuje o určitém stupni uzavření obou regionů pro obyvatele ostatních krajů. Lidé by sem mohli přijet například jen za prací. Cesty za nákupy či na za relaxem by byly zakázány. To by mohlo zkřížit plány velké části obyvatel našeho, sousedního Pardubického kraje, kde právě příští týden budou jarní prázdniny.

Na Trutnovsku již v úterý začala pomáhat s testováním armáda. | Foto: Deník/Michal Fanta

„No to by tedy bylo pěkně v pytli,“ hrozí se Petr Pitínský z Chrudimě, který plánuje po neděli rodinnou dovolenou v Krkonoších. Právě v nejvyšších českých horách, nebo i v sousedních „Orličkách“, se prázdniny chystá strávit mnoho lidí z našeho kraje. Už si kvůli tomu pronajali tamní chalupy či apartmány. „To postaví v Březhradě u Makra před Hradcem na dálnici provizorní celnici?“ vtipkuje Zdeněk Matyáš, který dojíždí z Pardubic do Jičína několikrát týdně za rodiči. Ne, až tak daleko vláda ve svém záměru uzavřít hradecký kraj pro návštěvníky z ostatních krajů nejspíš nepůjde. Policie, která by na hrozící zákaz cest do hradeckého kraje podle všeho dohlížela, zatím nemá více informací; vláda o konkrétních opatřeních rozhodne až ve čtvrtek. „Ale pokud dostaneme pokyn například k tomu, abychom kontrolovali na příjezdových silnicích do kraje od Pardubic auta, tak podle toho budeme konat,“ uvedla pardubická krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. Kritikou situaci v hradeckém kraji ilustruje úterní převoz 17 pacientů z nemocnice v Náchodě, většiny z nich na jižní Moravu. Vláda proto bude podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka jednat ve čtvrtek o cílených opatřeních pro oba nejpostiženější kraje – hradecký a Karlovarský. Vůbec nejhorší covidová situace v Česku je už tři týdny právě v okrese Trutnov, srdci Krkonoš. Hejtman Červíček: Hermetické uzavření okresu Trutnov není ve hře Přečíst článek › „Mohu vás ujistit, že hermetické uzavření žádné části Česka se nechystá,“ řekl Hamáček pouze. To potvrdil i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Ve hře však může být podle vlády kromě zpřísnění hygienických opatření právě zákaz cestování do kraje s výjimkou pracovních důvodů. „Předpokládám, že případné návrhy na opatření budou zaměřené pouze na preventivní omezení mobility lidí a nebudou se dotýkat veřejnosti, která zde bydlí, žije a pracuje,“ dodal Červíček. Kritická situace v Královéhradeckém kraji, kde v posledních dnech přibývá zhruba 900 nově nakažených denně, může podle Hamáčka souviset s vyšším výskytem tzv. britské mutace. To ostatně ve středu dopoledne potvrdil i Státní zdravotní ústav (SZÚ). Ten potvrdil, že britská varianta koronaviru se objevila u 60 procent zkoumaných vzorků z Trutnovska a 45 procent vzorků z Náchodska. Pro porovnání - v Praze tvořila britská mutace jen desetinu zkoumaných vzorků. Tolik jako na Trutnovsku není mutace rozšířená ani v Pardubickém kraji. "Zatím to vypadá zhruba na desetiprocentní zastoupení britské mutace," uvedla pardubická krajská epidemioložka Olga Hégrová. Galerie 20 fotografií v galerii ›





V Pardubickém kraji je nyní asi v přepočtu na počet obyvatel jen asi polovina nakažených oproti Trutnovsku, nejpostiženějšímu okresu hradeckého kraje. Rozdíly mezi okresy našeho kraje jsou minimální, v mezikrajském srovnání se region drží nyní epidemicky na republikovém průměru. Ve všední dny tu nyní přibývá kolem 600 nově zjištěných nakažených, v úterý to bylo 640 lidí. Celkem už covid v kraji podle jen zdravotnických statistik prodělalo v Pardubickém kraji 57 037 lidí, tedy více než desetina obyvatel. Podle reálných odhadů je však promořenost až třikrát vyšší. Aktuálně je nemocných 5828 lidí a 734 pacientů z kraje naopak už s koronavirem zemřelo.