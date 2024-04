Pražský most přes Labe v uplynulých dnech zahalil černý „háv“. Plachta má zabránit pádu nečistot do Labe. „Ochranná plachta je na mostě z důvodu probíhajících prací na protikorozní ochraně (PKO). Dělníci aktuálně odstraňují nečistoty a staré nátěry mostu. Zakrytí tedy brání proti prašnosti a minimalizuje pád nečistot do řeky Labe,“ prozradil Deníku Patrik Palátka, mluvčí Technických služeb Hradec Králové.

Právě technické služby pravidelně zajišťují údržbu mostů v Hradci Králové. Palátka připomněl, že podobně zakryt byl i Moravský most při rekonstrukci v roce 2022.

