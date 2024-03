Most přes Labe v centru Hradce Králové projde rozsáhlou údržbou. Zhotovitel na Pražském mostě obnoví protikorozní ochranu, namontuje nové sítě proti ptactvu a také opraví chodníky. Přípravné práce začnou na začátku příštího týdne.

Pražský most v Hradci Králové projde rozsáhlou údržbou. | Foto: TS HK

Údržbu mostů v Hradci Králové pravidelně zajišťují technické služby města. „Letos pravidelná údržba vyšla právě na frekventovaný Pražský most z důvodu konání mezinárodního triatlonového závodu Ironman, u kterého povede letos kolem mostu v polovině srpna hlavní trasa závodu, ale také z důvodu připravené projektové dokumentace zhotovitelem,“ vysvětluje v tiskové zprávě náměstek primátorky Pavel Vrbický.

Přípravné práce bez dopravních omezení by měly trvat do konce března. Po dobu samotné údržby bude most uzavřen pro dopravu a pěší pouze částečně. „Na mostě dělníci opraví chodníky, obnoví se antikorozní ochrana konstrukce a zábradlí celého mostu. Ve spodní části se také nainstalují sítě proti nežádoucímu hnízdění ptáků,“ uvádí náměstek Vrbický.

Cena za údržbu mostu vyjde přibližně na šest milionů korun bez DPH. Stavbaři plánují dokončit práce do konce července.

Dopravní omezení

Aktuální informace k dopravnímu řešení budou zveřejněny na webu tshk.cz.

Jak se bude po mostě v centru Hradce jezdit po dobu oprav? Dopravní řešení v současnosti připravuje zhotovitel společně s městským dopravním odborem. Městská hromadná doprava a složky integrovaného záchranného systému přes most určitě projedou, pro osobní automobily zhotovitel zatím hledá optimální řešení. Stejně jako u MHD se uvažuje pouze o částečném omezení provozu po jedné straně mostu. Pro pěší bude průchozí vždy jen polovina mostu.

Technici se snaží, aby každý rok prošel stavební úpravou alespoň jeden most. „V roce 2022 to byl například Moravský most u zimního stadionu, u kterého jsme také v podobném termínu zajišťovali nutnou údržbu. Veškeré práce byly navíc konzultovány s památkáři a památkovou péčí, kam tento úsek spadá,“ dodává k plánu ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

Pražský most z roku 1910 je významnou technickou památkou předválečné epochy. Roku 1912 byl podle návrhu architekta Jana Kotěry doplněn o 4 kiosky, Kotěra je také autorem oblouků a stožárů na mostu. Secesní ocelový most je kulturní památkou i spolu s kiosky. (Zdroj: NPÚ)

