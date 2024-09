Pro předplatitele

Jiří Fremuth dnes 17:18

Každé ráno a odpoledne dohlíží na bezpečnost dětí u jedné ze základních škol v Hradci Králové. Na sobě má sice vestu asistent prevence kriminality, ale asi nejpřesněji vystihuje její práci slůvko přechodářka. Věra Bekrová se už 8 let stará o to, aby děti ve zdraví došly do školy.