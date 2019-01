Nový Bydžov - Byla neděle 27. ledna, krátce po šesté hodině večerní roku 1929, když se na Antarktidě objevila stopa prvního Čechoslováka. Byla to stopa rodáka ze Skřivan u Nového Bydžova Václava Vojtěcha.

Když se řekne český polárník, mnohým v paměti vyvstane dobrodružný příběh Františka Běhounka, který v roce 1928, coby člen posádky Umberta Nobileho, ztroskotal u severního pólu ve vzducholodi Italia. Někdo zase vyřkne jméno „cimrmanovského“ Karla Němce ze hry Dobytí severního pólu.

Ale jen málokdo si vzpomene na jméno Václava Vojtěcha, který jako první Čechoslovák vkročil roku 1929 na povrch Antarktidy. Za tento čin byl později, jako zatím jediný Čech, vyznamenán nejvyšším americkým vyznamenáním – Zlatou medailí kongresu. A nebýt nešťastné náhody, která uzavřela jeho život v pouhých jednatřiceti letech, jistě by se jeho jméno spojovalo i se severní točnou.

Z hájenky na Antarktidu

Václav Vojtěch se narodil 29. listopadu roku 1901 v hájence ve Skřivanech nedaleko Nového Bydžova. Poté, co vystudoval novobydžovské gymnázium, vystudoval na Karlově univerzitě zeměpis a historii. „Původně chtěl studovat práva, ale velmi jej ovlivnili novobydžovští profesoři historie a zeměpisu. Tady můžeme hledat kořeny jeho dobrodružného života,“ uvedl obdivovatel života Václava Vojtěcha a zároveň účastník 19. antarktické expedice na stanici Henrika Arctowského (1994) Michal Janouch.

Po absolvování vojenské služby byl Václav Vojtěch vyslán Českým zeměpisným archivem do Paříže, aby zde zpracoval materiál z první světové války. Ve chvílích volna chodil v Paříži do kina. A právě zde poprvé zhlédl film o tragické expedici kapitána Scotta v jižnímu pólu. Úžasem oněměl, do polárních koutů naši planety se zamiloval a jednou se i on chtěl stát polárníkem. Dlouho mu však štěstí nepřálo. „Zatímco si dělal doktorát na filosofické fakultě, sháněl prostředky na lyžařskou cestu po Finsku. Marně. Později byl v kontaktu s polárníkem, který jej také na Sibiř nevzal,“ řekl ke strastiplným začátkům vedoucí Městského muzea v Novém Bydžově Jan Kohout. A léta běžela. V roce 1928 se Václav Vojtěch, coby redaktor tiskové kanceláře Central European Press, dozvěděl o plánech letecké expedice admirála Richarda E. Byrda k jižnímu pólu. „Tehdy si řekl, že by se té výpravy rád zúčastnil. A rozjel kampaň na kterou mu přispěl také Tomáš Baťa či Tomáš Garigue Masaryk. Prostřednictvím amerického bankéře českého původu Tomáše Čapka také zaslal Byrdovi osobní dopis, kde ho žádal o účast na expedici, ale byl odmítnutý,“ uvedl Michal Janouch. Toto odmítnutí jej však nezlomilo a 25. září 1928 odjel do Southamptonu, kde se nalodil na loď do novozélandského Wellingtonu, odkud měla výprava vyrazit, přesvědčit admirála Richarda E. Byrda, aby byl do expedice přijat.

Topič, kuchař, cvičitel psů

Několik týdnů pak Václav Vojtěch chodil na wellingtonskou radnici přesvědčovat admirála Byrda, že ač je jen z malé vesnice uprostřed Československa, je pro výpravu ten pravý. „A nakonec uspěl. A byl to opravdu velký úspěch. Vezměte si, že na Byrdovu expedici se hlásilo tisíce lidí. A on si pečlivě vybíral. Možná rozhodlo i to, že měly stejné povahy snílků a dobrodruhů,“ uvedl Michal Janouch. Byrd nakonec Václava Vojtěcha přijal jako topiče zásobovací lodi Eleanor Bolling. Z té se později dostal i na vlajkovou loď expedice City of New York. Z topiče se také postupně vypracovával . Postupně se z něj stal kuchař, číšník a cvičitel polárních psů. Své zážitky z výpravy, která 29. ledna 1929 dorazila na Rossovu polární bariéru, později popsal v knize Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. O jeho přínosu výpravě, která trvala dva roky, svědčí i fakt, že v roce 1931 obdržel spolu se členy výpravy nejvyšší americké vyznamenání – Zlatou medaili kongresu.

„Bylo to poprvé v historii, kdy obě komory amerického kongresu hlasovaly pro udělení medaile velmi početné skupině. Nakonec bylo rozdáno 66 zlatých, 7 stříbrných a 9 bronzových medailí za zásluhy. O velkém přínosu Václava Vojtěcha expedici svědčí fakt, že on dostal medaili zlatou,“ uvedl Michal Janouch a přiblížil, čím byla Byrdova expedice významná.

„V roce 1911, respektive 1912, sice dobyli jižní pól Roald Amundsen a Robert F. Scott. Ale zatím jižní točna nebyla prozkoumána letecky. To se nakonec povedlo právě admirálu Byrdovi,“ uvedl Michal Janouch s tím, že Byrd se na expedici s Václavem Vojtěchem spřátelil. „Svědčí o tom například nedávno objevená korespondence, kdy v roce 1931 přeje Byrd Vojtěchovi mnoho úspěchů s připravovanou knihou o expedici,“ dodal Michal Janouch. Tomu se povedl i husarský kousek, kdy těsně před 90. výročím získal od sběratele z Ameriky tuto medailí kongresu. „Není to sice přímo ta, co dostal Václav Vojtěch, ale i tak je to unikát a moc si toho vážím, že se mi ji podařilo sehnat,“ dodal Michal Janouch.

Nešťastná rozlučka

Po návratu do Československa v roce 1930 navštívil se svým přednáškovým turné Václav Vojtěch také rodný Nový Bydžov. „Stalo se tak 10. 10. 1930 v nabitém sálu biografu Sokol,“ uvedl Jan Kohout. Už v této době se novobydžovský polárník připravoval na „dobytí“ severního pólu. Dokonce si udělal i pilotní kurz. V létě roku 1932 se již chystal na cestu do Kanady, odkud se chtěl vydat na severní pól. Tam však již nikdy nedorazil.

„Před svou cestou se chtěl rozloučit s kamarády. Při této rozlučce utonul v Labi nedaleko Sadské. Byla to nešťastná náhoda. Když se chtěl s loďkou obrátit, ta se převrátila a praštila jej do kořene nosu. Tím ho omráčila. Slavného cestovatele našli kamarádi až druhý den utonulého,“ poukázal na paradox dějin a života Jan Kohout.