V posledních letech ukončilo život skokem z památky několik lidí. Například v květnu 2016 skočil z věže pětačtyřicetiletý muž, o rok později pětadvacetiletá dívka, v únoru 2018 čtyřiatřicetiletý muž a o rok později pak šestapadesátiletá žena.

Proti pádu je ochoz památky chráněný nízkou kamennou zídkou doplněnou ocelovým zábradlím. To lze ale stále bez problémů přelézt, a proto bude ochoz zakrytý celý. Památkáři chtějí minimalizovat zásahy do renesanční stavby, říká vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta: „Na ochozu jsou určité možnosti na upevnění, aniž bychom museli dělat nové kotevní prvky, ale toto musí prověřit projektant.“

Využít se dá uchycení současného kovového zábradlí. Konečné řešení bude ale na projektantovi. Ten ale bude muset spojit několik protichůdných požadavků. „Projektant musí posoudit sílu lanek a velkost ok, aby byl výsledek funkční. Jednak by lanka měla být, co nejtenčí, aby nehyzdila pohled zvenčí. Současně musí být oka co největší, aby co nejméně omezovala výhled a neznemožňovala třeba fotografování,“ popisuje nelehké zadání Jan Falta. Projektantem navržené řešení budou městští památkáři následně posuzovat. Už ale zkoušeli, jak by při pohledu zvenčí vypadly na památce různé materiály: „Měli jsme tam vzorky sítí a dívali jsme se z Velkého náměstí, jaký vliv na vzhled Bílé Věže to bude mít,“ potvrzuje šéf odboru památkové péče.

Renesanční Bílá věž postavená v roce 1574 je jedním z největších turistických lákadel Hradce Králové. Ročně je navštěvuje kolem 35 tisíc lidí. Vysoká je celkem 72 metrů a za dobré viditelnosti nabízí výhled třeba až na vrcholky Krkonoš a Orlických hor.