Dva řidiči na motorkách ujížděli před hradeckými strážníky nočním městem. Jeden z nich vjel do nádražní haly, druhý v úprku ale pokračoval.

Ve středu 5. července krátce před půlnocí si hlídka městské policie všimla motocyklů pohybujících se v pěší zóně. „Řidičům dala světelným výstražným znamením pokyn k zastavení. Ti však nereagovali, naopak zvyšovali rychlost a snažili se ujet,“ sdělila mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová.

Jeden z řidičů vjel na motorce až do haly vlakového nádraží, druhý ujížděl směrem do centra města. „Na znamení k zastavení nereagoval, přejížděl přes přechody a chodníky, nerespektoval zákaz vjezdu a stále zvyšoval rychlost. Teprve po několika ujetých kilometrech, zjistil, že ‚mu to asi nevyjde‘ a zastavil,“ popsala mužovo počínání Kněžourová.

Důvod, proč řidič ujížděl, byl prý strach. Za své chování se omluvil. Strážníkům dále řekl, že elektromotocykl není jeho, má ho zapůjčený od kamaráda a chtěl se jen projet.

„Strážníci muži sdělili, že je podezřelý z několika přestupků. Na dotaz, zda před jízdou požil alkohol či jinou návykovou látku, přiznal užití marihuany,“ doplnila mluvčí hradeckých strážníků. Strážníci muže svěřili do rukou přivolané hlídky Policie ČR.