Hradec Králové - Seriál "S Deníkem ušetříte": Na zakrytí choulostivých rostlin je čas do listopadu či prosince, teď by mohly zplesnivět.

Hrabání listí. Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Mít krásný domek se zahradou je snem mnoha lidí. Jenže za krásným trávníkem a pěknými stromky se skrývá také mnoho celoroční práce.

V tomto období by majitelé zahrad měli začít přemýšlet nad zazimováním své pýchy. Spoustu věcí zvládnou sami. „Na podzim se jedná téměř výhradně o úklid, odbornější zásahy děláme na jaře," tvrdí Jiří Stolín z firmy Zahrady Stolín ve Lhotě pod Libčany.

Prioritou je shrabat listí, které by nemělo zůstat ve velké vrstvě na trávníku. Také by se měl omezit pohyb po mokré půdě. „Na prořezávání trávy bych byl již opatrný. Buď už mělo být hotové nebo bude lepší provzdušnit trávník až na jaře. Také jeho sestřih by měl být na zimu, co možná nejkratší," dodává Jiří Stolín.

Naopak je vhodná doba na přesazování rostlin či výsadbu ovocných stromů. Zájemci by se ale měli raději spojit s odborníkem a minimálně s ním zkonzultovat svůj záměr. Také pokud chcete na své zahrádce vidět na jaře kvést cibulovité rostlinky jako například krokusy, tulipány, sněženky či bledule, tak je nejvyšší čas zasadit je do země.

Těsně před zimou pak přichází na řadu přikrytí choulostivých rostlin pomocí chvojí, textilií či rákosových rohoží. Ale pozor! Zeleň by se měla přikrýt až v listopadu či v prosinci v závislosti na venkovní teplotě. V opačném případě by mohly rostliny zplesnivět.

Důležité je také nezapomenout nahrubo ostříhat odkvetlé části a svázat vysoké trávy, aby lépe čelily rozmarům přírody.

„Na podzim jezdíme spíše k zákazníkům, kteří nestíhají časově. Jak už jsem naznačil, spoustu úkonů zvládnou lidé svépomocí," zakončuje Jiří Stolín.