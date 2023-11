Novým předsedou Mezinárodní asociace exorcistů se stal český katolický kněz Karel Orlita. Orlita působí v Brně, kde je soudním vikářem Diecézního církevního soudu. Funkci soudního vikáře však zastává i v Hradci Králové.

Nový šéf Mezinárodní asociace exorcistů Karel Orlita na snímku vpravo dole. | Foto: ČTK

Karel Orlita je nově předsedou Mezinárodní asociace exorcistů (IEA). Podle webového portálu Církev.cz byl zvolen na 14. mezinárodním sjezdu IEA, který se konal od 25. do 30. září v Sacrofanu nedaleko Říma.

V rozhovoru s katolickou agenturou SIR nový předseda uvedl, že by řada katolických biskupů chtěla mít ve své diecézi aspoň jednoho či dva exorcisty. Často to však není možné. Biskupové si podle Orlity stěžují, že nemají mezi svými kněžími vhodné lidi pro výkon této služby. „Nestačí mít dobrou teologickou přípravu a být dobrým knězem, abyste mohli dělat exorcistu - chce to ještě něco víc,“ řekl v rozhovoru.

Karel Orlita se narodil roku 1970 v Ostravě. „Kněžské svěcení přijal 26. června 1999 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, v letech 2001-2003 studoval kanonické právo na Lateránské univerzitě, od července 2005 je soudním vikářem Diecézního církevního soudu. Je členem kněžské rady, sboru poradců a biskupským delegátem pro zasvěcené panny a prezidentem Akademie kanonického práva v brněnské diecézi,“ uvádí portál Církev.cz.

Jak vyplývá z informací na webu Biskupství královéhradeckého, Orlita je již dva roky také soudním vikářem hradeckého diecézního soudu. Do funkce soudního vikáře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové Orlitu jmenoval 1. března 2021 biskup Jan Vokál. Karel Orlita tehdy ve funkci nahradil Josefa Růta.

V katolické církvi mohou vymítání ďábla praktikovat jen biskupové či kněží, kteří dostali od biskupa pověření. Orlita se podle svých slov stal exorcistou před zhruba 15 lety. Někteří věřící podle něj nemají jasnou představu o tom, kdo je a co může dělat vymítač ďábla. „Jsou tu i lidi, kteří se na nás obrací, jako bychom byli dobrými čaroději, katolickými čaroději,“ řekl Orlita.

Mezinárodní asociace exorcistů je podle informací na svém webu jediným podobným sdružením, které oficiálně uznává Vatikán. Má zhruba 900 členů, kteří jsou aktivními a pomocnými exorcisty. Zhruba polovina členů asociace působí v Itálii, v Česku jich je podle údajů sdružení třináct.

Obřad vymítání ďábla se zakládá na víře katolické církve, že ve světě působí satan a další zlí duchové. Podle církevního historika Francise Younga praktika vymítání ďábla doprovází katolickou církvi téměř od jejích začátků.

Věřící, kteří chtějí využít služeb katolických exorcistů, mohou zažádat o zprostředkování kontaktu na speciálním webu, který zřídila přímo katolická církev. Zájemci vyplní své údaje do kontaktního formuláře, kde rovnou přiblíží i své potíže. Katolický kněz je poté bude kontaktovat prostřednictvím SMS.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth