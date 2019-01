Hradec Králové - Radnice otevře v září přípravné třídy v osmi školách se 150 místy pro děti, které musí odložit nástup do první třídy. Rodiče nebude stát docházka ani korunu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Novinku pro rodiče a především jejich ratolesti chystá hradecká radnice. Město hodlá v září letošního roku otevřít takzvané přípravné třídy na základních školách, které by měly budoucí prvňáky připravit na školní režim.

„Třídy budou určené pro děti, které dostanou odklad na základní škole, aby lépe zvládly nástup do první třídy. Ročně je takových dětí přibližně 110. Uvidíme, jaký bude zájem rodičů, je to dobrovolné,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

„Tréninková centra“ pro předškoláky budou zatím na osmi základních školách. Jejich celková kapacita bude sto padesát míst. Vybavení tříd stálo město podle Soukupa statisíce korun. Další razantní navýšení rozpočtu v kapitole školství však radnice neplánuje.

„Rodiče za docházku dětí do přípravných tříd nebudou nic platit. Je to stejné jako v posledním ročníku školky, který je také zdarma,“ řekl primátor Otakar Divíšek.

Na výchově dětí by se měly podílet stávající vychovatelé ze školek a učitelé prvních tříd základních škol. „Děti by se měly naučit například jak správně sedět, držet psací potřeby, uklízet si po sobě a podobně. Denní režim by však měl zůstat stejný jako ve školce,“ řekl náměstek.

Hradec Králové je zřejmě prvním městem v kraji, které přípravné třídy vybudoval. „Donutil nás k tomu nárůst počtu dětí ve školkách a naopak nám pomohlo, že máme volná místa na základních školách,“ dodal Martin Soukup.