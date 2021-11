V prosinci bude večer nad jihozápadem stále velmi nápadná Venuše, dne 4. prosince v 15 hodin navíc dosáhne její jasnost letošní maximální hodnoty. Nad jihozápadním obzorem v průběhu večera stále budeme moci pozorovat planetu Saturn, zatímco vysoko nad jihozápadem se bude vyjímat Jupiter. V závěru měsíce se večer nad jihozápadem objeví také nejmenší planeta Merkur. Naproti tomu Mars bude pozorovatelný ráno nad jihovýchodem.

Ilustrační foto | Foto: Stanislav Mrázek

Kolem poloviny prosince již tradičně vrcholí aktivita meteorického roje Geminid. Zářící meteory mají zdánlivý původ v souhvězdí Blíženců (latinsky Gemini), což jim propůjčilo i jejich jméno. Tyto meteory jsou vlastně v atmosféře zanikajícími zrnky prachu planetky (3200) Phaeton, asi šest kilometrů velkého kamenného tělesa, které se na své oběžné dráze výrazně přibližuje ke Slunci. V letošním roce jsou pro pozorování Geminid poměrně příznivé podmínky spíše až k ránu. Maximum roje by totiž mělo nastat dne 14. prosince v osm hodin, což odpovídá době východu Slunce. Geminidy by však měly být pozorovatelné již od druhé hodiny ranní a jejich frekvence v maximu by se mohla pohybovat až kolem 150 meteorů za hodinu.