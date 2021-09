Vstupenky na debatu, která začíná ve 20 hodin, jsou za 290 korun dostupné v distribuční síti GoOut. Při příležitosti připravované debaty Deník vyzpovídal jednoho z dvojice moderátorů, kteří do Hradce zavítají, Michaela Rozsypala.

Na co se mohou hradečtí diváci v pondělí těšit?

Vracíme se po tom nejtěžším covidovém období s konceptem Roadshow, navíc v době předvolební. Oslovujeme pouze ty politické subjekty, které podle průzkumů mohou překonat pětiprocentní hranici. Za hnutí ANO tedy vystoupí Jiří Mašek, za ČSSD Jiří Běhounek, za koalici SPOLU Vlastimil Válek, za koalici Pirátů a STAN Ondřej Dostál a za KSČM Soňa Marková. Navazovat s komentářem bude posléze šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Po skončení přenosu budou mít samozřejmě diváci možnost pokládat dotazy, které bude tlumočit dvojice moderátorů. V Hradci Králové to budu já a Daniela Drtinová. Věříme, že to bude důležitá debata nejenom kolem voleb, ale i informací k danému tématu a práci DVTV.

Bude možné debatu sledovat i přes internet?

Přesně tak, vše bude vysíláno, jak jsou naši diváci zvyklí. Ale na druhou stranu budeme rádi, když někdo z Hradce dorazí i osobně. Přímá účast publika je v této době totiž ničím nenahraditelná.

Co Vás přivedlo k práci v DVTV a jak jste v ní spokojený?

Přesně před rokem jsem odcházel z Českého rozhlasu, a vzhledem k tomu, že mi jiné angažmá nevyšlo, dal jsem si na podzim menší pauzu, při které jsem promýšlel, co dál. Cítil jsem totiž potřebu změny. Poté mě oslovili z DVTV a já jsem byl z toho úplně nadšený, takže jsme se začali společně bavit o tom, jak by ta spolupráce mohla vypadat a fungovat. Nakonec jsme se domluvili a od začátku prosince jsem v DVTV začal pracovat jako moderátor. A spokojený jsem tu moc, splnil se mi sen dostat se do týmu skvělých lidí a profesionálů. Jsem rád, že si mohu zkusit i televizní novinařinu, a hlavně, že se tu mohu učit novým věcem.

V čem se nejvíce liší práce ve veřejnoprávním a soukromém médiu?

Ta práce se moc neliší. Většinou jsou tu lidé se zkušenostmi právě z veřejnoprávního prostoru, takže se tu ctí klasické novinářské zásady jako všude jinde. Jediný rozdíl je v tom, že máme trochu volnější ruce ve vyváženosti zveřejňovaného obsahu, i když se v DVTV snažíme dávat prostor všem relevantním aktérům. Osobně jsem si myslel, že nebude moc velký rozdíl v rozhovoru pro rozhlas a pro televizi, ale pro rozhlas je přeci jenom důležitější audioformát a ne video. Musíte jinak pracovat s výrazy, mimikou i tichem.

Máte nějaký oblíbený typ hostů? Například umělce, politiky nebo vědce?

Asi mám nejradši politické debaty a rozhovory, protože politika je všude kolem nás a ovlivňuje náš každodenní život. Na druhou stranu se mi na naší práci líbí, že je neuvěřitelně pestrá. Jeden den děláte rozhovor s politikem, druhý den s umělcem, třetí se sportovcem nebo spisovatelem, a to mě neuvěřitelně baví.

Četl jsem rozhovor s Vaší Alma mater a dočetl jsem se, že jste se také věnoval divadlu. Máte tento koníček dodnes?

Jsem z herecké rodiny a v divadle jsem vyrůstal, dokonce jsem vystupoval v Národním divadle. V dnešní době už se ale divadlu bohužel věnuji jen pasivně. Jakmile to situace dovolí, určitě zavítám do hlediště.

Jaký máte vztah k Hradci Králové?

S Hradcem mám asi nejsilnější zážitky pracovní. Přesně před čtyřmi lety jsme v rozhlase totiž začínali s regionálními povolebními debatami, kdy jsme vyjížděli do regionů. Tehdy jsme byli v hradecké knihovně v sále asi pro sto lidí, a na debatu přišlo nejméně dvě stě lidí ze širokého okolí. Stáli dokonce všude po chodbách. Od té doby se do Hradce moc rád vracím a těším se i teď na tu naši pondělní debatu s DVTV.