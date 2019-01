Hradec Králové - První zářijový víkend, kdy se do Hradce Králové slétnou stroje z mnoha zemí na již 22. ročník mezinárodního leteckého svátku CIAF, zavítá na letiště ve Věkoších rovněž L 29 Delfín. Tento legendární letoun z Aero Vodochody bude pilotovat Pavel Veselý, plukovník letectva Armády ČR ve výslužbě.

Momentka z přehlídky CIAF v Hradci Králové. Ilustrační foto. | Foto: Michal Horák

„Pavel Veselý za 56 let své služby v armádním letectvu pilotoval letouny Jak 11, Mig 15, Mig 17, Mig 21, L29 a L39. Dosáhl úctyhodného celkového náletu 13800 letových hodin, z toho 6000 právě na proudových letounech," uvedl ředitel přehlídky CIAF Aleš Cabicar. Stroj L29 byl velkým úspěchem československého průmyslu, vyrobilo se jich celkem 3500 kusů. Svůj první let uskutečnil v roce 1959, sériová výroba pak trvala do roku 1974.