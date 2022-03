Premiér také dál věří v diplomatickou cestu ukončení konfliktu. „Co se děje na Ukrajině, je strašlivé. A celý svět dělá vše pro to, aby se boje zastavily. Každým dnem ruské agrese, kdy Putin ukazuje svou sílu, se snižuje šance na diplomatické řešení. Přesto však stále šance žije a musíme v to věřit,“ dodal Fiala a nastínil i další možný postup české strany po zásahu českého konzulátu v Charkově.

Podle ministerského předsedy je po tomto útoku na místě vyhostit další ruské diplomaty z České republiky. „Prosím však o určitou zdrženlivost. Zvažujeme však všechny kroky,“ uvedl Fiala.

Za první den fungování krajské centrum pomoci v Hradci odbavilo na 200 uprchlíků

Očekávají další vlnu

Královéhradecký hejtman Martin Červíček při návštěvě ministerského předsedy poděkoval vládě za vyhlášení nouzového stavu. K samotnému zařízení asistenčního centra pak poznamenal, že za dva dny jeho existence pomohlo již šesti stovkám lidí. „Dnes je tu dalších 500 lidí, kteří potřebují pomoci a musíme to zvládnout,“ uvedl Červíček a dodal, že 90 procent uprchlíků z válečné zóny nešlo do České republiky na „blind“, ale jedná se o lidi, kteří zde mají kam jít a Česká republika pro ně není přestupní stanice do dalších zemí.

„Očekáváme však další vlnu. A i o tu se musíme postarat. A to nejen po materiální stránce, ale i například po stránce bydlení. To jsme zatím sehnali zhruba 40 lidem, kteří do centra přišli,“ dodal Červíček.

Na další vlnu uprchlíků se připravuje i česká vláda. „Denně k nám do republiky přijde zhruba pět tisíc uprchlíků. Jsou to většinou matky s dětmi. A jsme připraveni na další scénáře,“ řekl Petr Fiala a dodal, že ubytovací kapacity jsou v České republice zatím dostatečné.

„A to nejen na krajských a obecních úrovních, ale velmi pomáhají i samotní občané. Pokud se však situace bude dále zhoršovat, budeme hledat další možnosti jak lidem, kteří prchají před válkou, pomoci,“ dodal ministerský předseda.