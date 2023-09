„Nový domov budou především využívat klienti s bydlištěm nebo trvalou vazbou na tuto hradeckou lokalitu. Mě osobně velice těší, že jsme jim tak umožnili vrátit se zpět do míst, kde například bydleli, nebo je dobře znají a mají rádi,“ vysvětlil hejtman Královéhradeckého kraje Martin červíček.

„Místní komunita se tomuhle projektu bránila. Doufám, že už ty veškeré připomínky jsou za námi. Mnohokrát jsme to prodiskutovali a doufám, že už to bude bez problémů,“ vysvětluje peripetie, kterými jedinečný projekt prošel, náměstek hradecké primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický.

Lidé z Roudničky chtěli například na místě postavit komunitní centrum, kde by se mohli scházet, a sál pro stovku lidí. Přes jejich nesouhlas město pozemky poskytlo kraji. „Toto zařízení je velmi potřebné a také bych chtěl říct, že ten pozemek je jeden z mála pozemků, které územní plán určuje pro sociální potřeby,“ dodal Pavel Vrbický.

Na návsi zhruba 100 metrů od domova si dopoledne na hřišti užívá s malou dcerkou paní Kateřina: „Nemám s tím vůbec žádný problém. A přijde mi, že to není nic špatného, nevím, proč to části místních vadí,” myslí si mladá žena, která zmiňuje i to, že právě místní tady mohou najít práci jen pár kroků od domova.

Péče bude na úrovni 21. století

Domov v Roudničce bude sloužit lidem s mentálním postižením s případnou přidruženou tělesnou vadou. „Klientům nabízíme moderní a pohodlné ubytování, kvalitní péči, služby a rozmanité aktivity v prostředí co nejvíce podobném běžným domácnostem. Obyvatelé domova budou mít k dispozici také vlastní kuchyň, obývací pokoj s jídelním koutem, společenskou místností a hygienické zázemí,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky. O klienty se bude 24 hodin denně starat personál. Práci mu ulehčí moderní lůžka a další technologie, které umožní dálkové sledování klientů a personál upozorní třeba na jejich pád. Další novinkou je mobilní sprchový systém umožňující koupání klientů přímo na lůžku.

Práce začaly na začátku minulého roku demolicí nevyužité budovy místního výboru. Kraj za stavbu zaplatil 80 milionů korun, z toho 54 milionů pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj.