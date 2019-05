K jednání s odborem životního prostředí, který se měl Bláha pokusit přesvědčit o tom, že vyřešení dopravní situace v lokalitě je pro město důležitější než ochrana přírodní památky, ale zatím nedošlo. Pro město je nyní prioritou nový územní plán.

Krajský úřad dal negativní stanovisko k územnímu plánu se silnicí před rokem a půl. Od té doby stále trvá. „Výbor pro územní plánování na svém květnovém zasedání rozhodl o tom, že město bude respektovat dřívější nesouhlasné stanovisko krajského úřadu,“ uvedl člen výboru Aleš Dohnal (Piráti) s tím, že město nechce připustit další zdržení roky očekávaného nového územního plánu. To potvrzuje i Adam Záruba ze Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ). „V novém územním plánu to bude vypuštěné,“ řekl Záruba.

Mluvčí magistrátu upozorňuje, že tím snaha města o silnici přes Plachtu nekončí. „Jednání o komunikaci budou dál probíhat mimo proces územního plánu,“ informovala Kateřina Šmídová.

Ačkoliv nejde o definitivní vítězství odpůrců silnice, částečný úspěch je to určitě. „Z mého pohledu se teď minimálně dva roky nebude nic dít. Jak se to bude vyvíjet potom, co budeme mít nový územní plán, to už jde jen těžko odhadovat,“ shrnul Dohnal. Souhlasí i Záruba. „V tuto chvíli to není nic akutního, co by hrozilo v nejbližších letech,“ řekl Deníku.

Proti silnici vedoucí přes přírodní památku Na Plachtě se už dříve veřejně postavili zástupci ZPHZ, nyní se přidali i Piráti. Obě strany preferují dohodu s Petrofem, díky které by silnice vedla přes jeho areál. Jde ale o dražší variantu. „Silnice by znehodnotila ekologicky významnou lokalitu a to nenávratným zmenšením chráněného území,“ vysvětlil postoj Pirátů člen komise pro životní prostředí Dušan Plch. Ve výboru pro územní plánování však návrh silnice přes Plachtu zvítězil. Pro hlasovali mimo jiných i zástupci ODS a ANO, což minulý měsíc namíchlo jejich koaliční partnery z ZPHZ.