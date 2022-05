Přestavbu křižovatky Fortna zahájilo město od dubna. Zcela se tak pro běžnou dopravu uzavřel jižní přístup do centra města od městského okruhu přes Moravský most.

„Musím to dvakrát denně objíždět přes malšovický nadjezd a v ranní a odpolední špičce je to úplně ucpané. Odpoledne se navíc ucpe i kruhový objezd na okruhu u vysokoškolských kolejí a řidiči to zkouší směrem na Brněnskou projet přes malšovický nadjezd, na něm akorát zapadnou do kolony z centra. Někdy je to na desítky minut,“ stěžuje si řidič Pavel, který do Hradce dojíždí z Vysoké nad Labem.

Situaci ve městě rozhodně neulehčuje probíhající modernizace křižovatek. Staré semafory na okruhu a na výpadovkách mění město za inteligentní dopravní systém, který má dopravě ulehčit. Tedy v budoucnu. Zatím jsou nové semafory na polovině z 34 křižovatek a zelená vlna nefunguje, jak byli hradečtí řidiči zvyklí.

„Je to něco, proti zvyku, který řidiči měli. Tím že se změnila pravidelnost, tak jsou z toho řidiči možná trochu rozladění. Ale až to bude hotové a naše vozy budou mít nějakou preferenci, tak by měli být spokojenější,“ tlumočí poznatky šoférů městské MHD ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Šmídové ale už od poloviny prosince část křižovatek sladěná je. Konkrétně výpadovka na Pardubice a navazující Střelecká ulice: „Pevně nastavená takzvaná zelená vlna, na kterou byli motoristé ve městě zvyklí, už nefunguje. Postupně ji však nahrazuje nová zelená vlna reagující mimo jiné na aktuální intenzitu dopravy a potřeby průjezdu křižovatkami. Primárním cílem je vyklizení křižovatky dle dopravní intenzity ze všech směrů.“

Zatím je tedy dostavěno 17 z 34 největších hradeckých křižovatek. Teď se pracuje na druhé straně městského okruhu na křižovatkách kolem Labského mostu a na výpadovkách na Třebechovice a na Brněnské. Tady musí řidiči počítat s omezeními a být obezřetní. Během výměny řídí křižovatky provizorní semafory.

„Až bude systém propojený, věříme, že to bude mnohem, mnohem lepší. Hlavně se to projeví na krizových místech, kde se dnes tvoří ve špičkách kolony,“ myslí si šéf dopravní skupiny městské policie Pavel Süke. Současně ale vidí, že souběh obou akcí situaci komplikuje.

„Teď je to spíš kámen na noze a musím apelovat na řidiče, aby nejezdili systémem kočárového koně, aby nejezdili po paměti. Zelená vlna, na kterou byli zvyklí, tak ta jim už teď nemusí vycházet. Také křižovatky fungují trochu v jiném režimu,“ připomíná Pavel Süke. Provizorní semafory na přestavovaných křižovatkách často nemají směrové šipky, a tak se dává přednost třeba protijedoucím vozidlům či přecházejícím chodcům. Ostatně několik nehod se v poslední době stalo při výměně semaforů na křižovatce u nákupního centra Orlice.

Řidiči tak musí být trpěliví. Zlepšení by mohlo přijít od září, kdy by novou křižovatkou mohla jezdit MHD a ostatní řidiči by mohli využít současnou objížďku, kam dnes může jen městská doprava a IZS.

„S dokončením stavebních prací na inteligentním dopravním systému se počítá na podzim letošního roku, kdy bude systém uveden do zkušebního provozu. K uvedení zařízení do plného provozu by mělo dojít v roce 2023,“ slibuje lepší časy mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.