Hradec Králové – Celoevropský trend: obyvatelstvo stárne. Nejinak je tomu v Hradci Králové, kde jsou senioři nejrychleji rostoucí skupinou obyvatel.

Budova bývalé koželužny v královéhradeckých Kuklenách. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Přes čtyři tisíce lidí nad osmdesát let

V Hradci žije aktuálně 4100 lidí nad 80 let. Za šest let jich podle prognózy vývoje obyvatelstva bude dokonce 5500.

Jak bude situace vypadat v roce 2030? Podle statistických předpokladů bude v krajském městě žít 7800 občanů, kteří již oslavili osmdesátku. Za dalších deset let by pak mělo jít dokonce o 8200 lidí. To je dvojnásobek současného počtu, přičemž se předpokládá, že ani v roce 2040 nedosáhne celkový počet obyvatel města hranice 100 000.

Zvyšující se počty seniorů si vyžádají změny v řadě oblastní. Mimo jiné v bydlení. Už teď má Hradec nedostatek nízkonákladového ubytování pro seniory, kteří už nejsou schopni postarat se sami o sebe a domácnost. Byty pro staré lidi jsou přeplněné – poptávka zdaleka převyšuje jejich nabídku.

„Město v nedávné době schválilo koncepci sociálního bydlení pro seniory. Máme v plánu zřídit bydlení pro seniory s nižšími příjmy – zatím nese pracovní název Harmonie III," naznačila postup radnice v této oblasti náměstkyně primátora Anna Maclová.

Mělo by jít zhruba o padesát až sto bytových jednotek 1+kk a 2+kk v areálu bývalé Koželužny v centru Kuklen se zázemím i zahradou.

Kdy dům pro seniory vznikne, není však zatím jasné. Se zahájením stavebních prací se totiž počítá až na jaře roku 2016.

Kukleny se změní v místo plné zeleně

Hradec Králové – Tři parky, domov pro seniory, nové náměstí, komunitní centrum a přestavba stadionu. To všechno bychom měli v budoucnu najít v hradeckých Kuklenách.

Okolí bývalé koželužny slibuje kompletní proměnu. Lokalita o rozloze 15 hektarů se bude rekonstruovat na tři etapy. Začít by se mělo už letos, oprava potrvá minimálně až do roku 2020.

Ze všeho nejdříve se vybudují dva parky. Ty mají už i své pojmenování – Sádky a park Pernštejnů. Oba budou přiléhat na labský náhon. Třetí park s názvem Koželužna vyroste hned za plánovaným bydlením pro seniory. Měl by být o něco menší, i tak však nabídne příjemné útočiště a relaxaci, která místním v lokalitě dosud chybí.

Centrum Kuklen se může těšit na nové náměstí. Naplánována je i přestavba stadionu FC Olympia, kde vzniknou celkem tři hřiště.

Veronika Skřivanová