Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výběrové řízení na zhotovitele přestavby frekventované křižovatky Mileta v Hradci Králové. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení. O posunu v přípravě rekonstrukce informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Vizualizace hradecké křižovatky Mileta. | Foto: ŘSD

Rekonstrukce vytížené křižovatky Mileta v Hradci Králové by měla začít v roce 2024.Zdroj: ŘSD

Přestavba křižovatky Mileta by měla stát 527 milionů korun bez DPH. „Jedná se o sdruženou investici ŘSD, Královehradeckého kraje a Města Hradec Králové,“ sdělil Radek Mátl na svém twitteru. Město na svou část přestavby křižovatky Mileta pro letošní rok vyčlenilo 20 milionů korun.

Jako základní termín pro podání nabídek do tendru bylo stanoveno datum 4. srpna. Se zahájením výstavby se podle aktuálního informačního letáku ŘSD počítá v příštím roce. Křižovatka by do provozu měla být uvedena v roce 2025.

OBRAZEM: Oprava okružní křižovatky u ČKD v Hradci Králové pokračuje podle plánu

Křižovatka Mileta je jedním z klíčových dopravních uzlů v krajském městě. Je součástí vytíženého městského okruhu a spojuje centrum s Moravským Předměstím, z křižovatky se navíc odbočuje k fakultní nemocnici a využívají ji i sanitky krajské záchranné služby. V místě se často tvoří dlouhé kolony. „Stávající uspořádání úrovňové, světelně řízené křižovatky nevyhovuje současným intenzitám dopravy hlavně ve špičkových hodinách,“ uvádí ŘSD v červnovém informačním letáku ke stavbě.

Mileta se původně měla začít stavět už letos:

Mileta se má začít stavět příští rok, Hradci ale stále chybí povolení

Plán na přestavbu křižovatky Mileta počítá se čtyřmi podchody. „Rekonstrukcí křižovatky bude dosaženo jediného možného bezkolizního propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města, včetně napojení sídliště Moravské Předměstí na II. městský okruh,“ slibuje ŘSD.