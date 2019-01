Hradec Králové /FOTO/ - Už šest let zeje byt na lukrativní adrese domu U Špuláků prázdnotou. Město teď hledá, komu jej pronajme. A výběr bude pečlivý.

O městské byty je v poslední době velký zájem. Mezi hradeckými novostavbami se však najde i jeden skvost, který na svého nájemníka zatím marně čeká. Leží na Velkém náměstí a musí se k němu vyšplhat až do podkroví domu U Špuláků. Šest let však místo bydlení slouží spíše jako skladiště. A to přesto, že již minimálně rok mohl přinášet hradecké radnici nemalé peníze. „V pronájmu bytu nás nejdříve brzdila udržitelnost. Byt byl totiž rekonstruován za evropské peníze v rámci oprav celého domu U Špuláků. Ale je pravda, že již minimálně rok jej město mohlo pronajímat,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová, která si nyní vytyčila za úkol byt o rozloze několika desítek metrů čtverečných, konečně zalidnit. Vhodných zájemců však nebude mnoho. „Do této krásné budovy nemůžeme pustit jen tak někoho. Je to lukrativní adresa a prestižní místo. Dalo by se tak říct, že pronájem bytu bude za odměnu,“ dodala Věra Pourová, jež se nyní poohlíží po obyvatelích z akademické obce. Jako první tak osloví hradecké univerzity, které mají mnohdy problém ubytovat své hostující profesory.

Stopy historie

Například Univerzita Hradec Králové „disponuje“ šedesátkou hostujících profesorů. A to jak z Čech, tak i zahraničí. „ Ubytování hostujících profesorů je pro nás velmi komplikované. Bohužel nedisponujeme jinými prostory, než jsou Palachovy koleje, což je velmi dobře vyhovující prostor pro studenty, nikoliv však už pro akademiky,“ nechal se slyšet mluvčí univerzity Jakub Novák s tím, že možnost ubytování na prestižní adrese by škola uvítala. „Je to velice lákavá možnost a jedna z cest. Na druhou stranu, stále se bavíme pouze o jedné bytové jednotce,“ dodal mluvčí univerzity.

Podle něj by však jednání mohla ztroskotat na nájemném, které se na Velkém náměstí pohybuje v desítkách tisíc korun. Toto úskalí si uvědomuje i náměstkyně primátora. „Profit z pronájmu by měl být rozumný. Musíme dojít ke kompromisu, kdy nemůžeme cenu šponovat, ani výrazně podseknout,“ dodala náměstkyně primátora, která by ráda byt „zalidnila“ již v příštích měsících.

Proti obydlení by nebyli ani památkáři. A to ačkoliv se v místech, které ještě v dobách nedávných štosovaly archy matriky, nacházejí relikty minulosti. Například odhalená původní dlažba dlažba z přelomu gotiky a renesance či stropní malba. A pod dlažbou je ukryt i renesanční malovaný strop.