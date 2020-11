„Nevidíme jinou možnost, než provést tyto personální změny. Současný stav a obraz koalice směrem k veřejnosti, považujeme za záležitost, která nás výrazně poškozuje v očích voličů a představuje pro nás doslova politickou hrozbu,“ píše v něm Záruba. Od koaličních partnerů chce do 15.listopadu návrh na personální výměny, případně jiné řešení, jak podle nich může koalice z krize vyjít.

Minimálně s náměstkyní Pourovou už podle Záruby další spolupráce není možná.

„S paní náměstkyní Pourovou máme dlouhodobé problémy. Věci z její gesce, na kterých nám záleží, se za celou dobu jejího působení neřeší. Dostává se nám akorát výmluv že nemá peníze, nechce to dělat a podobně. Neexistuje tam možnost nějaké racionální diskuze. U pana náměstka Bláhy to bylo v poslední době spíš ve formě osobních naschválů, ale v konečném důsledku se s ním aspoň dá na něčem domluvit," popsal situaci Záruba.

Že by nakonec ZPHZ byli ochotni v koalici zůstat za přítomnosti náměstka Bláhy, pokud by odešla aspoň náměstkyně Pourová, Záruba úplně nevylučuje. „Mluvili jsme o tom s panem primátorem, ale zatím bych to nechtěl nějak víc komentovat. Situace tam ale je o trochu lepší než u paní náměstkyně Pourové," dodal Záruba.

Sama Pourová se požadavku diví. „Nevím, co na to mám říct. Velmi těžko se hodnotí něco, co se takto člověka osobně dotýká. Snažíme se to řešit. Stále se ptám proč a kde je zájem právě o moji židli, je to celé s podivem. Celou dobu jsem si myslela, že budeme spolupracovat a ne si házet klacky pod nohy,“ řekla Deníku Pourová.

Primátor Alexandr Hrabálek dopis příliš komentovat nechtěl. Jednat o něm prý bude v klubu ODS a pak i v koalici. "V tom dopisu je datum 15. listopadu a do tohoto data by se mělo uskutečnit jednání, které rozhodne, jakým způsobem budeme pokračovat dál. A protože ještě není patnáctého listopadu, tak jsme o tom ještě nejednali," uvedl Hrabálek. Sám prý doufá, že se nakonec ještě podaří koalici zachovat.

Koaliční krizi může prohloubit i pondělní zastupitelstvo. Projednávat se tam bude i petice proti stavbě silnice okrajem přírodní památky Na Plachtě. Náměstek primátora ze ZPHZ Martin Hanousek už dříve řekl Deníku, že navrhne, aby město vyslyšelo občany a ukončilo přípravy silnice.

Radnice přitom zaplatila na jaře 350 tisíc za studii, ze které vyšlo, že stavba silnice je za určitých podmínek realizovatelná. ZPHZ ovšem studii považují za nekvalitní. Bouřlivá diskuze se dá čekat i kvůli budově ZŠ Sion. Podle Záruby totiž Pourová nechala uplynout lhůtu, do které mohlo město budovu v hodnotě desítek milionů převzít. „Přitom nám tvrdila, že věc předloží na listopadovém zastupitelstvu. Zjevně to byla připravená habaďůra. Považuji to za poslední hřebíček do rakve,“ řekl Záruba.