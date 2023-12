VIDEO: Prezident Petr Pavel přijel do Hradce Králové. Navštívil nemocnici

„Prezidentský pár si během návštěvy kliniky prohlédl jednotku intenzivní a resuscitační péče pro patologické novorozence, které je součástí perinatologického centra. To zajišťuje specializovanou péči pro donošené a nedonošené novorozence, včetně novorozenců nejnižších hmotnostních kategorií z celých východních Čech,“ uvedl šéf komunikace nemocnice Jan Špelda. Prezident se také setkal s většími dětmi, které jsou na Dětské klinice hospitalizované a přivezl jim drobné dárky na Mikuláše.

Petr Pavel také kritizoval nespravedlivé rozdělení daňových příjmů mezi obce a města: „Ukazuje se, že disproporce mezi městy, jako je Hradec Králové, Olomouc na jedné straně a Plzeň na druhé straně, jsou obrovské a neměly by být tak velké, skokové rozdíly.“

Mluvilo se také o dalších citlivých tématech, jako je financování školství nebo zdravotnictví. „Není to jen o objemu peněz, které do systému natečou, ale také o tom, jak efektivně je systém zorganizován, aby poskytoval co největší kvalitu služby,“ řekl odpoledne Petr Pavel.

Prezident se dotknul také dalšího ožehavého tématu hlavně příhraničních okresů, tedy populace vlka. „Tady bude nutné vést citlivě debatu o rovnováze mezi snahou mít v naší přírodě i tak vzácné a ušlechtilé zvíře, jako je vlk. Na druhou stranu musíme najít rovnováhu mezi chovateli a počtem vlků, protože není možné mít na relativně omezeném teritoriu vysoký počet dravé zvěře, která už nemá v přírodě žádného protivníka. Takže je třeba, aby počty byly regulovány jiným způsobem. Na něm se musíme domluvit,“ komentoval prezident problém, který se týká třeba Broumovska, kam zamíří ve středu.

Z Hradce Králové pak zamířil prezidentský pár do Nového Města nad Metují, kde navštívil firmy Elton hodinářská a další společnost vyrábějící hodinky, Bohematic.

Navečer pak Petr Pavel zamíří za dětmi do Dětského domova v Sedloňově na Rychnovsku, pro které má mikulášskou nadílku. Večer ještě prezident navštíví v Dobrušce Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Posledním úterním bodem návštěvy je od sedmi večer debata s občany v divadle J. K. Tyla Červeném Kostelci.

Ve středu dopoledne prezident navštíví broumovský klášter, setká se s patrioty Broumovska a na náměstí pozdraví občany Broumova a poobědvá se starosty regionu. Odpoledne je pak v plánu návštěva Muzea Krkonoš ve Vrchlabí a debata se starosty obcí na území Krkonošského národního parku.