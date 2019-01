Černilov - /GALERIE, VIDEO/ Na čtrnáctém ročníku recesistické akce Černilovský pařez se sešlo 29 tříčlenných týmů, které zdolávaly osm disciplín.

O několik let si smíchem zřejmě prodloužili život lidé, kteří si nenechali v sobotu ujít recesistický závod Černilovský pařez. Pořádnou porci zábavy tady pro tříčlenné týmy a diváky připravili už počtrnácté.

„Letos máme 29 družstev. Je to tím, že jsme na jeden přihlášený mančaft zapomněli. Nemohli jsme je nechat doma. Osm týmů jsme ale museli odmítnout. Už by se nám to nevešlo do jednoho dne,“ řekl pořadatel Ladislav Hofman.

Počet disciplín se ustálil na osmi, z nichž dvě byly zcela nové. Organizátoři je ale tajili až do poslední chvíle.

Klání odstartoval tradiční hod pařezem. Hned poté začal turnaj v nohejbalu, který se protáhl na celý den. Vloni bylo divácky atraktivní především zdolávání vodní nádrže na velké nafukovací duši a v děravých neckách. Nedobrovolná koupel ale letos postihla minimum soutěžících.

„Dřív si někteří stěžovali, že týmy, které jedou první, mají zhoršené podmínky. Tak jsme necky nechali od pátku ve vodě, aby se díry zatáhly,“ vysvětlila Kateřina Šimková z týmu organizátorů.

Legrace postupně rostla s počtem vypitých piv. Nebýt rozhodčích, někteří závodníci by se utopili v dětském bazénku při lovení „ryb“. O to zajímavější byla pivní štafeta.

Někteří borci zvládli vypít půllitr piva za necelé tři vteřiny. Jiní dostali výjimku a místo pěnivého moku lokali vodu nebo džus. Jeden z odvážlivců dostal mléko. Dlouho je však v sobě neudržel…

Mezi mužskými týmy se neztratil ani jeden ryze dívčí, který si říká Ruměnky. Jedna z členek týmu vypila pivo tak rychle, že si vysloužila bouřlivý aplaus i obdiv diváků.

„Moc nám nejde nohejbal a pivo mě docela zničilo, ale jsme tu proto, abychom nebyly poslední. Vždyť jde o srandu. Jestli máme nějaké úlevy? To vůbec a ani bychom nechtěly,“ říká sympatická kapitánka Věra Matulová.

Dalším úkolem účastníků bylo navlékání korálků na vlasec. Vrcholem sobotního odpoledne byla další nová disciplína Zvonky štěstí.

„První soutěžící má mezi nohama záchodový zvon, který musí přenést k druhému a napíchnout na něj ruličku toaletního papíru. Pak se zapojí třetí člověk. Inspirovali jsme se v hospodě na jedné oslavě,“ přiznala Kateřina Šimková.

Loňské prvenství obhájili Švédi. „A to jsme rok trénovali pouze pití piva,“ smál se kapitán Jiří Šulc. A Ruměnky? Uspěly. Skončily na 21. místě.