Hradec Králové – Svátek zamilovaných už je zítra tady a k nám do redakce chodí příběhy plné lásky. Reagujete tak na naši výzvu a my vám za vaše řádky děkujeme.

Láska přes internet

„Většinou se říká, že přes internet toho pravého nenajdete. Mně se to však povedlo. Všechno začalo tím, že jsem přišla do jiného stavu, expřítel však nechtěl o dítěti ani slyšet a opustil mě.

Neváhala jsem a ještě ve třetím měsíci těhotenství jsem prostřednictvím sociální sítě Facebook vyhlásila výběrové řízení na budoucího tatínka. Z nabídky jsem si vybrala skvělého chlapa, teď už můžu říct, že toho pravého. V březnu čekáme další miminko a máme se moc rádi," napsala nám do redakce Deníku Alena Vondráčková.

Karambol na kole

Další příběh pochází z pera Lenky Rossi. Stal se před třinácti lety a na jeho konci je šťastné manželství.

V jednu krásnou sobotu se konal maratonský běh v příměstském lese.

Jelikož jsem nebyla zcela zdravotně v pořádku, rozhodla jsem se, že nepoběžím a pomůžu trochu s organizací. S větším časovým předstihem jsem přijela na kole na místo určení, kde se již pomalu scházeli účastníci maratonu.

Znala jsem to všechno dokonale, nebyl by to můj první maraton, a dokonce jsem byla ráda, že věc vidím tzv. z druhé strany. Zrovna jako jsem se přijela na kole podívat já, přijel z jiné části města pro mě tehdy neznámý můj budoucí muž.

Jelikož se závod běžel z velké části v příměstském lese a navíc je vždy dobrým pravidlem, že první kolo projedou tzv. vodiči, padla tato role na nás. Jakmile organizátoři viděli naše kola, bylo jasné, že nejlepší bude, když před prvními závodníky s praporkem pojede právě jezdec na kole. Tak se i stalo. A stalo se i to, že můj tehdejší neznámý budoucí manžel si odložil helmu do prostoru řídítek, kde měl tritlonový nástavec, který používají závodníci. Jakmile přišla informace o brzkém startu, helma nehelma jsme vyrazili jako první vpřed. Sice jsme vyrazili, ale těžce jsme vzápětí kvůli helmě, která nadskočila, dorazili k zemi. Posbírali jsme se a snažili dohnat „naše role", což se nakonec podařilo.

My dva jsme byli v tu sobotu nejšťastnějšími lidmi na světě, dávno již organizátoři ukončili závod, dávno již byla uklizená trať, ale my dva jsme stáli na rohu ulice a poslední paprsky nádherné soboty dopadaly na naše tváře právě ve chvíli, kdy se nás dotkla láska.