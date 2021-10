Ve čtvrtek 14. října se v areálu hradeckého dopravního podniku uskuteční od 14.00 do 16.00 hodin akce s názvem „Za volantem autobusu – přijďte si zkusit, jak jednoduché je řídit autobus MHD.“ V rámci události dopravní podnik otevře i své dílny. Další příležitost podívat se do areálu jako potencionální řidič bude až v příštím roce. Projekt volně navazuje na akce pro nábor řidičů a vybrané dílenské pozice v předešlých letech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.