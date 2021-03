Sedíme v kanceláři, kterou před vámi osm let obýval primátor Fink. Myslíte si, že v současné situaci dáte alespoň polovinu?

To ukáží další dny a týdny. Život politika je na jednu stranu nezáviděníhodný a na druhou stranu nejistý. A nevidíme to pouze v Hradci, ale i v jiných městech. Důvody je velmi těžké rozebírat a spousta lidí na ně má jiný názor. Na druhou stranu si myslím, že za těch dva a půl roku se nám podařilo udělat strašně moc práce. Z prachu jsme pozdvihli projekty, které se bývalým vedením nepodařilo uskutečnit. A některé projekty jsme napravili a domnívám se, že to, co se nepodařilo za ta předchozí období, tak nám se podařilo. A minimálně bych chtěl tyto projekty dokončit. Již jsme vydali prohlášení, že nelpíme na svých funkcích, ale chtěli bychom být u dokončení naší práce. A když si vezmu, že jsme například po minulém vedení města převzali totálně zpackaný projekt fotbalového stadionu, tak ten se nám podařilo upravit a nastavit parametry tak, že jsme v minulých dnech vybrali zhotovitele na jeho výstavbu. To je věc, kterou nám těžko může někdo upřít a minimálně u podpisu smlouvy na zhotovitele této stavby bychom chtěli být..

V tomto případě však ještě vyhráno nemáte. O projektu nakonec rozhodne antimonopolní úřad, který řeší podnět od firmy PORR.

To máte pravdu. Paradoxem je, že se na antimonopolní úřad obrátila firma, která se nakonec tendru vůbec nezúčastnila. Není to poprvé, co se nám toto stalo, ale bohužel tyto praktiky náš právní řád umožňuje.

Když se podíváte zpětně, jak jste vnímal fungování celé koalice. Tedy do té doby, než se objevil problém se Zelenými?

Spolupráce jakéhokoliv kolektivu je dána ochotou ke spolupráci především u jednotlivých lidí. Bohužel se mezi námi vyskytli takoví, pro které byla spolupráce v některých oblastech obtížná a snažili se úspěchy naší koalice vztáhnout především na úspěchy svoje. A to jsou faktory, které nemohou prospět kolektivní spolupráci.

Hradec se také dostal do bezprecedentní situace, kdy jeden z koaličních partnerů vypověděl smlouvu, ale přesto dál zůstal, i s pomocí opozice, v čele města. Navíc se mu podařilo i odvolat svoji tehdejší kolegyni z hnutí ANO. Jak jste toto vnímal?

Samozřejmě velmi negativně a jako obrovsky nepoctivou, nemorální a neetickou věc. Ale pochopil jsem, že v politice se na etiku a morálnost příliš nehraje. Na to je politika příliš účelová. A jestliže toho, že se na morálku a etiku příliš nehraje, využijí lidi, kterým takový přístup nevadí, pak se dostaneme tam, kam jsme se dostali. Myslím si, že naše krásné město, které je výjimečné svoji architekturou, se za posledních několik měsíců stalo bohužel výjimečné i politickou situací.

A jaká je nyní situace. Stále máte koaliční smlouvu s ANO o které tvrdíte, že ji dodržíte, ale přesto jednáte již o vytvoření nové koalice, a bez ANO.

Naše koalice s ANO trvá a spolu jsme se dohodli, že ve spolupráci pokračujeme. Ale už na lednové schůzi zastupitelstva, když došlo k velkým neshodám a nepodařilo se nám odvolat pana Hanouska z funkce, a to přesto, že jsme viděli tu obrovskou vůli nespolupracovat s námi, respektive pracovat proti nám, vybídli jsme opoziční strany: Pojďte, vytvoříme koalici jinou, která bude třeba lepší. Ale byli jsme vyslyšeni až týden před zastupitelstvem, které se konalo 22. února. Do té doby neprojevily opoziční strany a uskupení vůli, alespoň oficiálně, s námi spolupracovat.

Umíte si představit, že nová koaliční jednání dopadnou a v křesle vás vystřídá paní Springerová?

V politice je všechno možné a paní Springerová dává od začátku najevo, že si myslí, že by byla lepší primátorka než já. A v poslední době pro to dělá opravdu hodně, aby se jí stala. Její konkrétní kroky jsou však, kromě obecných deklarací, neznámé. Rád se s ní pobavím o tom, jak zlepšit práci magistrátu či přímo primátora.

Jak jste vnímal slova pana Hanouska o naschválech ze strany bývalé koalice, kdy mu byl třeba odepřen přístup do kanceláře či do počítače?

To jsem rád, že se na to ptáte. Je zcela běžná věc, že když opustíte z jakéhokoliv důvodu svou práci, tak jste automaticky vyřazen z evidence a to znamená, že se vám automaticky zablokuje nejen počítačový účet, ale i veškerá přístupová hesla. To je běžné v každé normální firmě. I mě se to stalo, když jsem si zapomněl prodloužit na fakultě dohodu o provedení práce a druhý den mně byl zrušen účet v univerzitní síti. Ale já jsem kvůli tomu nikoho neobviňoval, či zesměšňoval. Co se pak týká předávání funkce od pana Hanouska, tak jsem předpokládal, a v podstatě jsem panu Hanouskovi dal čas na to, aby mi svoji funkci v klidu předal. To se však nestalo. A proto jsem ho k předání vyzval,. Můj mail mi posléze potvrdil až na druhou výzvu. V pátek dorazil, když na něj čekali i předsedové školského a sociálního odboru. Pan Hanousek přišel s nepřehledně popsaným listem A4, kde měl poznámky jednu přes druhou a z našeho setkání vyplynulo, že není stále připraven svoji funkci předat. Proto jsme se domluvili, že ji předá ve středu podle osnovy, kterou dostal. Součástí protokolu budou také informace o jednáních která absolvoval, o jejich výsledcích, o rozpracovaných projektech a především, k čemu při svých jednáních zavázal město. Není tedy vůbec pravda, že jsme se s ním nebavili, nebo mu dělali naschvály.

Už máte na Hanouskovo místo vybraného kandidáta?

Samozřejmě máme. Ale jméno vám zatím neřeknu.

Hodně se poslední mluví i o konci náměstka Bláhy. Zůstane na svém místě?

Pan kolega Bláha se investic uchopil velmi schopně. A je za ním obrovský kus práce. Troufám si říct, že fotbalový stadion, v tom stadiu, v jakém teď je, , prosadil on. Samozřejmě, že na něj útočí kde kdo a stalo se to jakýmsi folklórem v opozici našeho zastupitelstva. Kdo si ještě nekopl, jako by nebyl, ale je to strašně nespravedlivé, protože pan náměstek Bláha na svém úseku investic vykonal spoustu práce. Dokázal to, co ti před ním nedokázali.

V poslední době jste se stal hitem internetu. A to kvůli vašemu výlevu před hlasováním. Budete si teď více vypnutí mikrofonu kontrolovat?

Ano, dám si pozor. Ono se to nezdá, ale jednání zastupitelstva je, hlavně v poslední době, značně vypjaté a musíte řešit řadu problémů najednou. A skutečně se někdy stane, že si mikrofon zapomenete vypnout. Vím, na co narážíte a stalo se to jednou. Byla to velmi nešťastná situace, která se přihodila v podstatě v jednom z nejvypjatějším jednání zastupitelstev, které jsme absolvovali. To vyjádření bylo samozřejmě nešťastné a omlouvám se za něj. Nebylo to však vyjádření adresné, ale spíš ulevení si sám pro sebe. Nicméně, panu náměstkovi jsem se omluvil a vyříkali jsme si to. Ale samozřejmě záleží na tom, kdo tento lapsus, a lapsus to z mé strany opravdu byl, posuzuje. Jestli za tím vidí normálního člověka, a nebo za tím chce vidět principiálního sprosťáka. Domnívám se, že jsem stále normálním člověkem, ale na druhou stranu, jestliže je to jediná špatná věc, kterou mi ve funkci primátora vytýkají, tak to není zas tak špatné.

Ještě se vrátím na začátek. Co si myslíte, že je blíže? To, že budete až do konce volebního období s hnutím ANO, nebo se ta koalice za pár dní změní?

Těžko říci. S ANO máme stále podepsanou koaliční smlouvu. Na druhou stranu, opozičním stranám jsme jasně vymezili, do jaké koalice chceme případně jít. To vymezení je, že nechceme jít do koalice s uskupením, které pro nás reprezentuje pan Hanousek. Jestliže váš koaliční partner a spolupracovník provede takovou věc, jakou provedl on, myslím si, že pro většinu lidí se takový člověk stává nedůvěryhodným partnerem. A my s nedůvěryhodným partnerem spolupracovat nemůžeme a nechceme.

Otázkou však je, že ostatní potenciální partneři zas nechtějí hnutí ANO?

To si uvědomuji, a uvědomuji si také, že v zastupitelstvu vznikla jakási „lidová fronta“ proti ANO a KSČM. To je nám také vyčítáno, že s KSČM spolupracujeme. Ale je velmi zajímavé, že nám to vyčítá třeba i pan Hanousek, který si patrně neuvědomuje, že jeho odvolání se povedlo až na potřetí, kdy nám vyčítá, že jsme jej, jak on říká, odvolali právě s pomocí komunistů. Ale oni jej stejní komunisté dvakrát podrželi v jeho funkci. A to mu pravděpodobně nevadí. Tak jak je to? Oni se totiž i v KSČM přesvědčili, že pan Hanousek nevykonává svou práci až tak bezchybně