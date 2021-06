Nekonečnou krizi na hradecké radnici neukončilo ani poslední zastupitelstvo před letními prázdninami. Stále tak trvá patová situace, kdy stabilní většinou v zastupitelstvu nedisponuje vedení města ani opozice.

K rezignaci vyzvaly primátora Alexandra Hrabálka minulý týden hned čtyři opoziční strany. Blok složený z Hradeckého demokratického klubu (HDK), Pirátů, Koalice pro Hradec (KPH) a Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) primátorovou rezignací podmínil vytvoření nové společné vlády s ODS, kterou předtím překvapivě navrhli sami občanští demokraté.

Primátor opozici vzkázal, že rezignovat nehodlá. „Nevidím k tomu důvod. Město funguje a rezignovat ve chvíli, kdy neexistuje dohoda o dalším fungování města, by bylo nezodpovědné,“ řekl Hrabálek. Ačkoliv sám primátor rezignovat odmítl, jeho možným koncem se včera zastupitelé i tak zabývali. „Jediným možným východiskem ze současné krize je odchod stávajícího vedení města a nový začátek s čistým stolem. Proto jsme vyzvali primátora k rezignaci. Pokud ji sám nepodá, vyvoláme hlasování o jeho odvolání,“ informovali Piráti těsně před začátkem zastupitelstva. Odvolání Alexandra Hrabálka následně opravdu navrhli. K hlasování o odvolání ale nakonec ani nedošlo. Zastupitelé totiž odmítli zařadit bod o odvolání primátora na program jednání. Hlasovat o Hrabálkově konci chtělo jen 12 zastupitelů. Kromě Pirátů šlo o pětici zastupitelů za HDK a dva členy ZPHZ.

Opozice se dohodnout nechce, tvrdí ODS

O tom, že se opravdu chtějí zástupci opozice rok a čtvrt před komunálními volbami zapojit do vedení města, výrazně pochybuje zastupitel za ODS a bývalý primátor Oldřich Vlasák.

Odvolání Alexandra Hrabálka ve chvíli, kdy není domluven další postup, by podle něj bylo naprosto nezodpovědné. „My jsme byli otevření změnám, ale některé opoziční kluby očividně upřednostňují neúčast ve vedení města. Na neděli jsme měli přislíbené jednání s opozicí, dva opoziční kluby ale vůbec nedorazily. Ta situace je už velmi těžko řešitelná,“ uvedl v pondělí Vlasák s tím, že na schůzku nedorazili zástupci HDK a Pirátů.

Ti totiž jako první krok žádají právě odchod primátora Hrabálka.

Hradci dál chybí jeden z náměstků

Patová situace tak bude dost možná pokračovat až do komunálních voleb na podzim příštího roku. Přestože primátor Alexandr Hrabálek svůj mandát včera obhájil, není ani pro něj situace ve vedení města úplně ideální. Už více než půl roku totiž musí pracovat s nekompletním týmem náměstků. Občanští demokraté s hnutím ANO ani včera neměli sílu na to, aby chybějícího náměstka pro školství a sociální oblast zvolili. Je možné, že v šachu se budou všechny strany držet až do voleb.