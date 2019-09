V souvislosti se začátkem stavebních prací platí ode dneška až do 15. prosince zákaz stání v ulici před budovou FNHK číslo 22 – Ústav klinické biochemie a diagnostiky. Jde asi o stometrový úsek, který budou pro vjezd a výjezd využívat vozidla stavby. „Omezení skončí v polovině prosince, kdy už by měla být stavba hotová. Další dva měsíce má zhotovitel na kolaudaci,“ doplnila Šmídová.

Parkoviště má pomoci řešit nedostatek parkovacích míst jak v areálu nemocnice, tak i v okolí. Do největší nemocnice ve východních Čechách denně dojíždí tisíce lidí z celého regionu. Velká část z nich auty. Kvůli nedostatku legálních parkovacích míst v této lokalitě městská policie už roky velkoryse přehlíží živelné parkování na zeleni u břehu Labe. To by se mělo po dobudování parkoviště omezit aspoň v těch nejkritičtějších místech.

Hradecká radnice zaplatí za panelové parkoviště, které stále označuje za provizorní, necelých 11 milionů korun. Do budoucna chce ale parkovací dům, stání na panelech problémy s parkováním totiž jen zmírní. Výstavba domu záleží na tom, jak rychle se podaří vybudovat křižovatku Mileta.

Z PENĚZ ZA LEGALIZACI „ČERNÉ“ STAVBY

Na stavbu parkoviště s kapacitou 205 míst použije hradecká radnice peníze, které na jaře dostala od společnosti CTP Invest, a to za svůj souhlas potřebný k legalizaci na černo rozestavěných hal u výpadovky na Třebechovice pod Orebem.

Provizorní parkoviště vyroste mezi komunikací na východní straně areálu fakultní nemocnice a Zborovskou ulicí.

V prvních měsících provozu budou moci řidiči na novém parkovišti zastavit zdarma. „Zatím nejsou splněny formality pro to, aby tam byl přiveden elektrický proud a mohly fungovat závory. Aby bylo parkoviště otevřeno co nejdříve, bude nejprve zdarma,“ uvedl už dříve primátor města Alexandr Hrabálek. Parkoviště by mělo fungovat už začátkem příštího roku. Až bude zpoplatněno, nepůjdou poplatky ISP, ale přímo městu.

Radnice by ráda zpoplatnila i další místa



Poté, co bude zpoplatněno nové parkoviště, bude radnice uvažovat i o zpoplatnění zbylých míst vně areálu nemocnice. „Měli bychom to v budoucnu udělat,“ uvedla náměstkyně Věra Pourová (ANO).