Více otázek než odpovědí přinesl první jednací den v hlavním líčení se Zdeňkou Soběhrdovou Tejbalovou, Jaroslavem Volfem a Rumenem Ivanovem Radevem. Dosud nerozpletený příběh se odehrál na podzim roku 2014.

Dva z obžalovaných v té době čelili podezření z trestného činu krácení daní. A výpověď P. D. se jim zřejmě nehodila. Podle obžaloby se tak rozhodli, že ho pro orgány činné v trestním řízení učiní nedostupným. Pod smyšlenou záminkou měli P. D. za pomoci jeho kamaráda přimět k opuštění České republiky a následně ho proti jeho vůli držet na chatě ve slovenské obci Oščadnica. P. D. tam z dosud neznámých důvodů podle obžaloby zemřel, jeho tělo ale nebylo nikdy nalezeno.

Trojice obžalovaných ve středu dopoledne svou vinu rezolutně popřela a zároveň odmítla odpovídat na jakékoliv dotazy předsedy soudu či státní zástupkyně. "S obžalobou v žádném bodě nesouhlasím. Věci, které mi jsou kladeny za vinu, jsem nikdy nespáchala," řekla soudu Tejbalová.

Za vykonstruovanou označil obžalobu Jaroslav Volf, který měl na Slovensku spolu s Radevem poškozeného zadržovat. Vinu odmítl i Rumen Radev. Bulharský občan podle svých slov u policejního výslechu P. D. vůbec neznal a v Oštadnici nikdy nebyl. Opakované použití své platební karty v tamním obchodě však nevysvětlil.

Smutný kontext záhadnému příběhu dotvořily odpolední výpovědi rodičů poškozeného a také jeho přítelkyně, která v době odjezdu P. D. byla v osmém měsíci těhotenství. Podle ní i rodičů se P. D. na narození dítěte opravdu těšil. Příbuzným řekl, že jede na tři týdny pomáhat do Německa kamarádovi a přivydělat si. Vrátit se chtěl včas, aby stihl být u porodu. Všechno ale dopadlo jinak. Po jeho odjezdu na konci října 2014 už s P. D. jeho nejbližší nikdy nemluvili. Telefon nezvedal. Několik týdnů s nimi ještě komunikoval aspoň pomocí zpráv přes mobilní aplikaci. Postupem času si ale rodiče i přítelkyně začali všímat, že něco nesedí. Komunikoval vždy jen ve čtvrtek odpoledne, psal slova, která nikdy předtím nepoužíval, neseděla ani stavba vět.

Poslední zpráva matce zněla: "Nejsem schopný postarat se o rodinu". Brzy poté rodiče nahlásili synovo zmizení policii.

"Ty poslední zprávy byly úplně jiné, byli jsme si jistí, že je nepsal on," řekl u soudu otec. Rodiče se ani po sedmi letech nevzdávají naděje, že jejich syn přece jen žije. Obžalovaní zase odmítají, že by s jeho zmizením měli cokoliv společného. Jasněji by mělo být do konce května, kdy by mohl padnout rozsudek. Obžalovaným hrozí až 16 let vězení.