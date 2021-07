Řidiči by na tomto nejfrekventovanějším úseku městského okruhu měli počítat s možným zdržením – po dobu práce na silnici bude platit částečná uzavírka s funkčním pouze jedním jízdným pruhem v obou směrech. U čerpací stanice OMV pak práce na silnicích zablokují pouze jeden pruh ve směru od fakultní nemocnice – ve směru k fakultní nemocnici budou oba pruhy volné.

Oprava silnice se dotkne i městské hromadné dopravy. Zastávky Fakultní nemocnice budou přesunuté na nedaleký most U Soutoku, zastávky Heyrovského se dočasně uzavřou a místo trolejbusů bude na lince číslo 1 jezdit náhradní autobusová doprava. Silničáři by podle plánu měli opravu silnice dokončit do 16. listopadu.

Martin Patkoš