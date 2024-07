Vše se staví na „zelené louce“ tedy u pojezdové dráhy, kde například při Rock for People stojí hlavní pódium. „Dvě stě kamionů sem muselo přivézt úplně všechno. Je tady pět tribun celkem pro 15 tisíc lidí. Stojí do kruhu kolem otočného pódia a kolem je šest velkých stožárů, které mají 35 metrů na výšku,“ popisuje mi Luděk Motyčka to, co vidím, ale nemohu fotit.

Kolem stage se dělají poslední úpravy. „Na šikmých stožárech je umístěné LED osvětlení a samozřejmě ozvučení. Jsou tam všechny různé efekty, ať už vizuální, nebo zvukové. Takže tohle to všechno se musí postavit,“ připomíná Luděk Motyčka. Samotná stage se stavěla tři dny a na tribunách se začalo pracovat před dvěma týdny. Týden pak bude trvat rozebrání celého „cirkusu“ Eda Sheerana, který se z Hradce Králové přesune do litevského Kaunasu.

Dvojkoncert na hradeckém letišti je na evropském turné britské popové hvězdy unikátní právě pěticí tribun. V jiných městech se totiž koncerty konají na stadionech a staví se tak jenom otočné pódium. Jedinečná bude v Hradci Králové i Fan Zóna. Ta nabídne další koncerty, ale stojí tady už také pouťové atrakce, jako jsou labutě nebo autodrom.

Připravená bude také PlayStation zóna a bohatá nabídka občerstvení. Tady organizátoři využili osvědčené partnery z Rock for People. V plánu je 45 různých prodejních míst: „Skladba bude pestrá, od pizzy, asijská, mexická kuchyně, hamburgery, hotdogy, bude to hodně postavené i na sladké kuchyni, jako jsou palačinky, donuty, churros a tak dále,“ vyjmenovává Jan Jonák, který má na starosti právě jídlo a pití. Samozřejmostí je i nabídka pro vegetariány.

Z piva se bude v koncertní zóně točit plzeňský Prazdroj, ve Fan Zóně doplní českou stálici dvojice lokálních pivovarů Clock a Klenot. „Ten bude mít svůj hangár, kde bude i klasicky restaurace a pivo se bude točit i do skla,“ slibuje pivařům Jan Jonák a připomíná, že fanoušci Eda Sheerana mají přece jenom jiné preference než třeba návštěvníci hradeckého rokáče: „Samozřejmě cílíme na cílovou skupinu koncertu, takže preferujeme míchané nápoje. Budou tady ale také dva bary, kde se budou prodávat nealkoholické míchané nápoje. To znamená, že do toho drinku se bude dávat dealkoholizovaný rum, vodka nebo gin.“

Tradičně zdarma bude v areálu připravená pitná voda v modrých cisternách. Organizátoři také už posílili mobilní sítě. „Na místě jsou připravené speciální věže mobilního signálu. Takže věříme, že pokrytí mobilním signálem bude dostatečné i v době koncertu,“ říká Luděk Motyčka, který ví, že fanoušci jsou zvyklí zveřejňovat fotky a videa přímo z koncertu.