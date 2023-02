Revitalizace by se mohl dočkat hradecký lesopark u sídliště na Moravském Předměstí. "Město si nechává vypracovat návrh pěstebních opatření v této lokalitě, která by měla zajistit nejen péči o stávající dřeviny a zeleň, ale také zohlednit přípravu nových prvků, které by v lesoparku mohly vzniknout," informovala mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.