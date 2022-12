Jednorázový příspěvek použije mimo jiné na nájem. „Nedávno jsem řešila bydlení. Přece jenom s učitelským platem je náročné něco najít. Obzvlášť v Hradci, kde je bydlení drahé,“ 31letá žena přiznává, že i ona nedávno pokukovala po platech v soukromé sféře. Nakonec ale převážila láska k učení.

„U každého záleží na jeho osobní situaci. Ale určitě si umím představit kolegy, kteří učí prvním, druhým rokem. Pro ně to může být výrazný motivační prvek, pro to zůstat ve školství. Mám spoustu spolužáků, kteří při studiu začali učit, ale když získali titul, tak ze školství odešli,“ říká mladá žena.

A právě angličtinářů je na hradeckých základkách nedostatek. „Ředitelé našich škol pociťují deficit, a to zejména u aprobací jako jsou matematika, fyzika, chemie, informatika nebo angličtina, dostatek učitelů není ani na prvním stupni. Rádi bychom, aby nám stávající kantoři ve školách setrvali,“ vypočítává poptávané předměty hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Stabilizační příspěvek 100 tisíc letos získá sedm kantorů, které navrhla škola. „Určitě nám to pomůže. U podporovaných aprobací je problém udržet mladého učitele. Často dávají přednost soukromé sféře,“ říká Milan Kučera, ředitel Základní školy Sever. Chodí sem 557 dětí, které učí 41 pedagogů. Učitelé mu teď nechybí, spíš těžko hledá další personál. „Třeba pomocné síly do kuchyně, teď tady pomáhají tři Ukrajinky. Bylo by dobré, aby dostal přidáno i právě nepedagogický personál. O jeho platech ale rozhoduje stát,“ připomíná tabulkový systém ředitel hradecké základky.

Pro získání stabilizačního příspěvku musí kantor kromě výuky zmíněných předmětů splňovat několik dalších požadavků. „Těmi jsou například věk do 33 let, působení na základní škole v rozmezí dvou až pěti let,“ dodává mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. Pokud by učitel odešel dřív než za 6 let, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.

Milan Kučera věří, že město bude mladé učitele podporovat i nadále: „Mám tady druhým rokem mladou chemikářku. V příštím roce splní podmínky a mohl bych pro ní o příspěvek požádat.“ Také loni magistrát mladé učitel podporoval. Celkem vyplatil 18 padesátitisícový příspěvek na bydlení.