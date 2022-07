„Bylo to docela hektické hned ze začátku. Tušili jsme, že bude zájem hned první den, ale nečekali jsme, že téměř všichni přijedou kolem desáté hodiny,“ říká Petr Lexman, podle jehož odhadu se hned první den díky samosběru sklidilo zhruba 40% pole. „Dorazilo 70 lidí a prodalo se bezmála 700 kilogramů,“ dívá se do evidence Karolína Fojkesová. Zákazníci měli na výběr - buď si odnést česnek i s natí, nebo jen palice. V drtivé většině se rozhodli pro první variantu. „Nechávají si nať, aby ho měli za co pověsit. Asi jen pět lidí natě ořezávalo,“ dodává Fojkesová s tím, že kilogram česneku s natí stojí 110 korun a bez natě 140 korun.

FOTO: Traktorem jahody nesklidíte. Samosběry vrcholí! Doma voní koláče i džemy

Do garáže, která se proměnila na improvizovaný obchod s váhou, přichází z přilehlého česnekového pole paní Hofmanová z České Skalice a pokládá na váhu bedýnku. „Tak to máte 12,2 kilogramu. A budete platit kartou?“ ptá se žena za pultem. Zákaznice přikývne a přikládá kartu k terminálu. „Tak to budete mít za 1342 korun,“ vyťukává Karolína Fojkesová příslušnou částku.

Paní Hofmanová jezdí na samosběr každý rok. „Jsem tu moc spokojená. Jsou tu ochotní a všechno je dobré a kvalitní,“ chválí si produkci rodinné farmy. Těch dvanáct kilogramů česneku měla prý natrhaných za sedm minut. „Jde to rychle - jen to vytáhnete, oklepete od hlíny a dáte do bedýnky,“ nedělá se sklizní žádné velké štráchy.

Vyhrál bjetin

V loňském roce to Lexmanovi se samosběrem česneku zkusili poprvé. Dlouhodobí zákazníci farmy, kteří si chodí pro jahody, švestky, broskve, brambory či jablka, se totiž vyptávali i na česnek. Ze 120 kilogramů proto pěstitelé vysadili zkušebně čtyři odrůdy a výsledek je potěšil. „Letos se sklízí úroda z 330 kilogramů,“ připomíná Lexman s tím, že loni na podzim vysadili téměř trojnásobné množství než první rok. „Akorát už nebyly čtyři druhy jako loni, ale máme pouze odrůdu bjetin, která se osvědčila a o kterou byl největší zájem. Je to nejranější odrůda, takže první vyroste, má větší palice a lidem se logicky více líbil,“ prozrazuje farmář.

S plnou bedýnkou přichází k váze další sběračka. „Jsem tady poprvé. Objevila jsem tuhle možnost na Facebooku,“ říká Marie Rosenbaumová, která přijela až z 30 kilometrů vzdáleného Pilníkova. „Ráda jezdím na výlety a tohle je výlet i s užitečným cílem,“ usmívá se.

Kilo mrkve za pět korun. Oblíbený samosběr zeleniny u Olomouce bude i letos

Na poli se ani ona dlouho nezdržela a osm kilo měla vytahaných za pár minut. „Ze země šel úplně nádherně, jsem nanejvýš spokojená, má krásné palice. Ještě možná přijedu se sousedkami, až jim to rozhlásím,“ dodává zákaznice, které kromě česneku padla do oka i další plodina, a tak neotálí s dotazem. „Koukala jsme, že tam máte i oves. Ten taky prodáváte?“ ptá se. Farmář ji ale nepotěšil, oves mají jen pro svou potřebu. „To je škoda. Potřebuji někde sehnat zrní pro králíky,“ odvětí žena při placení odebraného česneku a odchází.

Sběrači zamířili na pole i včera. Vzhledem k tomu, že je stále co sklízet, tak dalším dnem pro samosběr bude sobota 16. července. „To ale dáme včas vědět na našem Facebooku," dodává Petr Lexman.