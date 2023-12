Už podvanácté. Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové ve spolupráci se Sdružením rodičů připravily opět Vánoční jarmark. Ožijí jím v úterý 12. prosince prostory školy v Hradecké ulici, a to od 7.40 do 15.30.

„Přijďte si zakoupit vánoční cukroví, zdobené perníčky a dárky, které pro Vás vyrobily děti s pomocí učitelů a rodičů naší školy. Dárky u nás nakoupíte za příznivé ceny. Bude pro Vás připraveno i vánoční pohoštění,“ stojí v pozvánce.

Vstup je zdarma a výtěžek bude věnován zdejším žákům. Tak dorazte, abyste si ten svůj dárek vybrali, bude z čeho.

Zpestřením jistě bude v 7.45 a 9.50 vánoční pásmo Muzicírování a malých Muzikantů, tříd A7 a A3 ve druhém patře auly školy.

V tentýž den od 8 do 14 hodin se tu totiž koná i den otevřených dveří, zájemci budou mít možnost prohlédnout si školu a nahlédnout do výuky (ukázková hodina od 8.50 do 9.30). Škola je státní a je určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s autismem a s kombinovanými vadami z celého Královéhradeckého kraje.

