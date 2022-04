Pro motorkáře zraněného v Osičkách vzlétl vrtulník

Záchranářský vrtulník vyrážel na Velký pátek odpoledne do akce kvůli nehodě motorkáře v Osičkách na Hradecku. Zranil se při nárazu do plotu. Na místo vyjeli profesionální hasiči z obou královéhradeckých stanic, kteří asistovali při poskytování první pomoci, a také posádka zdravotnické záchranné služby. Do nemocnice zraněného transportoval vrtulník.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

V sobotu dopoledne pak profesionální hasiči z královéhradecké stanice Pražská zasahovali nedaleko odsud – v Osicích, v části Trávník. Tady havarovalo osobní auto, které skončilo mimo silnici převrácené na bok. Ani tato nehoda se neobešla bez zranění. O zraněného se postarala posádka zdravotnické záchranné služby.