Jen něco přes tisíc metrů čtverečních má pozemek, kvůli kterému už dlouhé roky vede spor místopředseda vrchního soudu v Praze a viceprezident Soudcovské unie František Kučera. Nevystupuje v něm jako soudce, ale jako majitel pozemku, který chce stát použít v rámci stavby dálnice D11. ŘSD se ani přes mnohaletá jednání s Kučerou nedohodlo na odkupu pozemku a požádalo proto o vyvlastnění pozemku.

O vyvlastnění rozhodl loni v prosinci městský úřad v Jaroměři, letos v únoru ho pak pravomocně potvrdil i krajský úřad. Kučerovi za pozemek přiřkl 30 190 korun. Nespokojený Kučera se proto obrátil na soud. Hradecký krajský soud v červnu jeho žalobu na neplatnost vyvlastnění zamítl, NSS však nyní rozhodl o tom, že to byla chyba. Původní rozsudek zrušil a současně zrušil i rozhodnutí krajského úřadu o vyvlastnění. Podle soudu totiž krajský úřad dostatečně neprověřil nezbytnost vyvlastnění. V odůvodnění svého rozhodnutí NSS konstatuje, že vyvlastnění představuje zcela zásadní zásah do vlastnických práv a aby mohlo být použito, musí být prokázané, že neexistuje jiná varianta řešení.

To podle soudu krajský úřad dostatečně neprověřil. Samotné územní rozhodnutí totiž prý neprokazuje, že sjezd nejde řešit například tak, aby do pozemku Kučery vůbec nezasáhl. O tom, že by jiná možnost existovat mohla, podle NSS svědčí smlouva mezi ŘSD a společností Pragoprojekt. Jejím předmětem jsou tři různé varianty sjezdu, přičemž některá z nich počítá i s tím, že by zásah do pozemku Kučery nebyl potřeba. "NSS dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto napadený rozsudek zrušil. Současně zrušil i napadené rozhodnutí a věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení," píše se v rozsudku.

Celá věc se tak vrací na krajský úřad, který navíc podle soudu musí zohlednit existenci smluv, které připouští variantní řešení stavby tak, že by nemusela zasahovat do Kučerova pozemku. Vypadá to tak, že šance na vyvlastnění pozemku pouhý rok před plánovaným otevřením dálnice není příliš vysoká. ŘSD tak už začíná řešit jiné způsoby řešení křižovatky. Pravděpodobně se nyní jeví vybudování křižovatky ve tvaru T, o kterém už loni hovořil mluvčí Jan Rýdl, ta by sice splňovala normy, ale nebyla by tak bezpečná, jako křižovatka kruhová.

Zvláštní kapitolou tak pokračuje zdánlivě nekonečný příběh výstavby dálnice D11, která má vést z Prahy přes Hradec Králové až k hranici s Polskem v Královci na Trutnovsku. Budovat ji začal stát už v roce 1978, po 42 letech však stále vede pouze z Prahy do Hradce. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometrů. Hotová už je většina hrubých zemních prací a přeložky inženýrských sítí. Celý úsek do Jaroměře má být hotový na konci příštího roku. Dokončení zbylého úseku na hranici předpokládá ŘSD do roku 2027.