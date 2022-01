Stavba začala na jaře 2020 a hala měla být slavnostně otevřená loni na začátku listopadu. Jenže ještě předtím se objevil problém. Při zemních pracích na parkovišti našli dělníci elektrické kabely, které nikde v dokumentaci nebyly. „Bylo nutné se domluvit s jejich vlastníky, jak s kabely naložit. To se podařilo vyřešit, teď se na tom pracuje,“ říká Jiří Bláha. Situaci podle investičního náměstka ještě zkomplikovalo zasakování dešťové vody pod parkovištěm. Část kabelů patřila ČEZu. ,,Na stavbě byl náš kabel, který tam v rámci akce Z před rokem 1989 položili dělníci a tudíž není přesně zanesený v mapách,” potvrdila loni na podzim Deníku mluvčí společnosti pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Nová hala na Pouchově se letos neotevře. Kolaudaci zdrží nález kabelů

Kolaudaci by už nic bránit nemělo. „Ozvali se sousedi s námitkami proti barvě fasády. To se musí ještě dojednat, ale to už by nemělo mít na kolaudaci vliv,“ dodává Jiří Bláha k oranžovému opláštění nové pouchovské haly.

Problémy řešila stavební firma už na začátku stavby, řekla na podzim Deníku Starostka TJ Sokol Pouchov Dana Kubínová: ,,Po týdnu přerušili hadici od vody, pak přetrhli elektrické kabely. Poté měli problém s podzemní vodou, až museli stavbu na měsíc přerušit, aby se doprojektovaly nové piloty.“

Zatímco přesné datum, kdy palubovky haly přivítají první sportovce, jasné není, ceny za pronájem už vedení města schválilo. „Větší tělocvična bude stát dospělé za hodinu 600 korun a mládež 400. Za pronájem menší tělocvičny zaplatí dospělí 150 a mládež 100 korun,“ počítá náměstek pro majetek města Pavel Marek. Halu budou provozovat městské technické služby a hlavním uživatelem bude pouchovský Sokol, který má zhruba 350 aktivních sportovců. Okolní školy budou moci haly využívat za zvýhodněnou cenu.

Tělocvičná hala na hradeckém Pouchově opět roste

Na místě nové haly stála původně dřevěná sokolovna z roku 1948. Sportovcům měla sloužit jen deset let, ale nakonec to bylo víc než 70 roků. Hala už dlouho nevyhovovala sportovcům a ani nesplňovala ani soutěžní parametry. Sokol dlouhá léta řešil, kde vzít peníze na novou halu. Nakonec se dohodl s hradeckým magistrátem a v roce 2019 dělníci halu zbourali.

Dlouho očekávaná sportovní hala nabídne parametry moderní tělocvičny – větší sál se dvěma volejbalovými hřišti a menší tělocvičnou pro jógu a další pohybová cvičení. Součástí stavby je i potřebné zázemí pro sportovce a parkoviště pro 46 aut. Polovina bude pro sportovce a druhá pro lidi z okolních panelových domů.