V prvním ročníku participativního rozpočtu v Hradci Králové se sešlo celkem 49 návrhů projektů. Na nápady Hradečanů radnice vyčlenila celkem deset milionů korun, hlasování o projektech začne v září.

Hradečané mohli návrhy projektů do prvního ročníku participativního rozpočtu s názvem Pro(buď) Hradec podávat do konce května. Město Hradec Králové obdrželo celkem 49 návrhů projektu, z toho 27 malých a 19 velkých, další tři projekty zatím ještě nebyly rozřazeny.

Všechny zaslané návrhy nyní radnice posoudí a dodatečně roztřídí. Na nápady Hradečanů město v letošním roce vyčlenilo deset milionů korun.

„Navrhovatelé projektů si vyzkouší, jaké je to zařídit projekt, vyřídit potřebnou dokumentaci a budou součástí celého řízení. O tom, který projekt se má uskutečnit, rozhodnou sami občané pomocí hlasování přes aplikaci Munipolis,“ uvádí v tiskové zprávě náměstek odpovědný za oblast IT a digitalizaci Pavel Vrbický.

U návrhů projektů bude třeba prověřit, zda splňují daná kritéria. Při podávání návrhů byl lidem k dispozici koordinátor participativního rozpočtu, ten zůstává v kontaktu s navrhovateli a v případě potřeby je požádá o doplnění. Po schvalovacím procesu dostanou všichni navrhovatelé v následujících týdnech zpětnou vazbu.

Projekty jsou rozděleny do dvou kategorií. Na malé projekty jsou připraveny čtyři miliony korun. Jejich realizace, provoz a údržba na první rok by měla být v součtu minimálně 20 tisíc korun včetně DPH a neměla by přesáhnout částku 400 tisíc korun včetně DPH. Na velké projekty, které zahrnují provoz a údržbu na první rok a jsou v součtu minimálně 400 tisíc korun včetně DPH a nepřesáhnou částku dva miliony korun včetně DPH, je vyčleněno šest milionů. Vybraný projekt musí být přístupný veřejnosti po většinu dne a bez finančních nákladů a musí být přínosný pro město a občany. Informace o participativního rozpočtu je možné nalézt na stránkách města Hradec Králové nebo na adrese www.probudhradec.cz.

O tom, který projekt se uskuteční, rozhodne hlasování, to by mělo začít v září přes aplikaci Munipolis. „Do hlasování se bude moci zapojit každý, kdo ve městě pracuje, studuje nebo bydlí a dosáhl již 15 let věku. Dále nepostoupí jen návrh, který získá přes 33 procent podílu negativních hlasů ze všech odevzdaných návrhů. Projekt, který získá nejvíce hlasů, musí být uskutečnitelný do dvou let,“ dodává náměstek Vrbický.

