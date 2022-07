Královéhradecká prodejna má novou interiérovou navigaci, větší skladové prostory a v neposlední řadě také interaktivní panely, na kterých mohou prodejní technici předvést zákazníkům nejen další sortiment, ale i edukativní videa. V prodejně bylo vybudováno velké bazénové centrum, kde si zákazníci mohou přímo v provozu prohlédnout několik bazénů a vířivek. V přilehlých prostorách je umístěn i moderními technologiemi vybavený servis.

„Mountfield působí na českém trhu již více jak 30 let, a tak modernizace prodejní sítě byla žádoucí. Začali jsme s ní v roce 2016 a postupujeme dle nastaveného harmonogramu. Většinu prodejen v České republice i na Slovensku se nám již podařilo úspěšně zmodernizovat,“ uvedl generální ředitel společnosti Mountfield Michal Pobežal. Historie prodejny v Hradci Králové se datuje do roku 1996, kdy byla umístěna v centru města v ulici Hořická. V roce 2002 se přestěhovala do obchodní zóny v ulici Pilnáčkova. Mountfield provozuje celkem 58 prodejen v České republice a 18 na Slovensku a provozuje také svůj e-shop.