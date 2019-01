Hradec Králové - Hradec prodává 41 domů se třemi stovkami bytů, za které chce získat přibližně 350 milionů korun

Velkou část z jedenačtyřiceti starších domů v centru, které město hodlá prodat se slevou 35 procent, zřejmě nezískají nájemníci bytů, ale realitní kanceláře a další movití zájemci.

O koupi totiž zatím projevila zájem pouze polovina nájemníků ze tří stovek bytů. Podle většiny lidí je cena za byty stále vysoká, někteří proto zvažují žalobu na město.

„Koupit byt chce asi polovina lidí, ale pouze čtrnáct domů má žádosti v pořádku. V dalších jsou chyby a jsou neúplné. Nebo tam jsou jiné problémy, například dlužník, kterému hrozí soudní vystěhování,“ vysvětlil mluvčí radnice Václav Svoboda.

Obyvatelé sedmatřiceti objektů se měli rozhodnout do konce září, další čtyři domy mají lhůtu o měsíc delší.

Jednou z podmínek radnice je, že prodá pouze celé domy. Na koupi se musí dohodnout nadpoloviční většina nájemníků. Pokud se neshodnou, nabídne město budovy dalším zájemcům, o které není podle Svobody nouze.

„Takzvané třetí osoby budou mít povinnost byty při dalším případném prodeji ještě jednou nabídnout stávajícím nájemníkům. O prodeji domů by zastupitelé mohli hlasovat ještě do konce letošního roku,“ řekla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Lidé, kteří na byt nemají dostatek peněz nebo chtějí zůstat v nájemním bytě města, mohou zažádat o výměnu. „Zejména starším lidem nabídneme kapacity v našich zařízení jako je Harmonie. Pokud by to nestačilo, tak uvolníme několik startovacích bytů, kde by bydleli za normální regulované nájemné,“ řekl náměstek primátora Josef Malíř.

Radnice nájemníkům nabízí domy za cenu znaleckých posudků, což je v průměru 20 tisíc korun za metr čtvereční, se slevou 35 procent. Lidé však chtějí ceny přiblížit třetí vlně privatizace, při které radnice byty prodávala za čtyři tisíce za metr. Někteří proto chystají žaloby.

„Chceme tak prodej pozastavit a vyjednat lepší podmínky. Obrátíme se také na vládu a kontrolní úřady,“ řekl již dříve Karel Svoboda z Gočárovy třídy.